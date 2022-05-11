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استشهاد شيرين أبو عاقلة: 5 إصابات بمواجهات في بيت حنينا ونقل إحداها للمشفى

تاريخ النشر: 11/05/2022 - 20:19

استشهاد شيرين أبو عاقلة: 5 إصابات بمواجهات في بيت حنينا ونقل إحداها للمشفى
قمع الاحتلال للمتظاهرين ببيت حنينا (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أُصيب 5 أشخاص على الأقل بجراح، واعتُقِل آخرون، خلال مواجهات اندلعت في بيت حنينا بالقدس المحتلة، مساء اليوم الأربعاء، احتجاجا على استشهاد الصحافية شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة "الجزيرة"، برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحامه جنين، فجر اليوم.

واستشهدت شيرين، وأُصيب الصحافي علي سمودي بجروح وصفت بالمتوسطة، خلال اقتحام الاحتلال، جنين، فجر اليوم، فيما استشهاد الشاب ثائر خليل اليازوري (18 عاما) في منطقة جبل الطويل في مدينة البيرة، برصاص الاحتلال كذلك.

وشارك متظاهرون في مسيرة منددة باستشهاد شيرين في بيت حنينا، وسط انتشار مكثّف لقوات الاحتلال التي أغلقت مداخل البلدة، وعززت من تواجدها فيها، والتي أحضرت سيارة رشّ المياه العادمة لقمع المتظاهرين.

وقالت جمعية "الهلال الأحمر"، إن طواقمها "تتعامل مع 5 إصابات جراء مواجهات مع قوات الاحتلال في بيت حنينا في القدس المحتلة".

خلال قمع الاحتلال للمتظاهرين (Getty Images)

وأكدت أنه "تم نقل إحدى الإصابات للمستشفى لتلقي العلاج"، مشددة على أن "إحدى الإصابات لمسعف كان يقدم الإسعاف الأولي لإحد الإصابات".

وقالت الجمعية إن قوات الاحتلال: "عرقلت عمل طواقمنا خلال تقديمهم الإسعاف للمصابين".

وأعلنت شرطة الاحتلال اعتقال 3 أشخاص، زعمت أنهم نفّذوا "أعمال شغب شملت رشق الحجارة، وإغلاق طرق، واشتباكات مع الشرطة".

وبالتزامن مع المواجهات ببيت حنينا، أُصيب شاب بجراح، جرّاء تعرّضه لإطلاق نار من قبل عناصر قوات الاحتلال الإسرائيليّ، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن في القدس، واعتُقِل شاب على الأقل خلال اعتداء أقدمت عليه قوات الاحتلال التي اقتحمت المسجد الأقصى، بعيد مزاعم تنفيذ العملية.

بودكاست عرب 48

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استشهاد شيرين أبو عاقلة: 5 إصابات بمواجهات في بيت حنينا ونقل إحداها للمشفى

استشهاد شيرين أبو عاقلة: 5 إصابات بمواجهات في بيت حنينا ونقل إحداها للمشفى

استشهاد شيرين أبو عاقلة: 5 إصابات بمواجهات في بيت حنينا ونقل إحداها للمشفى

استشهاد شيرين أبو عاقلة: 5 إصابات بمواجهات في بيت حنينا ونقل إحداها للمشفى

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