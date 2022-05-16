  2. فلسطينيات
  3. أخبار

الاعتداء على جنازة الشهيد الشريف | حماس: سيُقابَل بالمواجهة المفتوحة.. الرئاسة الفلسطينية: عمل وحشيّ

تاريخ النشر: 16/05/2022 - 23:52

الاعتداء على جنازة الشهيد الشريف | حماس: سيُقابَل بالمواجهة المفتوحة.. الرئاسة الفلسطينية: عمل وحشيّ
خلال اقتحام عناصر الاحتلال للمقبرة (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أكّدت الرئاسة الفلسطينية أن اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على مشيعي الشهيد وليد الشريف، ومقبرة المجاهدين في القدس، "عمل وحشي وهمجي"، فيما شدّدت وزارة الخارجية الأردنية على أن "انتهاك حرمة المقبرة أثناء تشييع جثمان وليد الشريف تصرف لا إنسانيّ مدان ومرفوض".

وقالت الرئاسة الفلسطينية في بيان صدر عنها قبيل انتصاف ليل الإثنين، إن "قوات الاحتلال لم تعد تكتفي بارتكاب جرائمها بحق الأحياء من شعبنا، بل طالت انتهاكاتها حرمة الأموات والمقابر".

وأكدت أن "الحكومة الإسرائيلية بهذه الجرائم، هي وحدها من يتحمل مسؤولية التصعيد الجاري، وأنه لا سلام ولا استقرار في المنطقة إلا بزوال هذا الاحتلال ونيل شعبنا حريته واستقلاله وحقه بتقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية".

(Getty Images)

وطالبت الرئاسة، المجتمع الدولي، "بالكف على الكيل بمكيالين، والنظر إلى ما يجري في فلسطين بعين عادلة".

بدورها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، "بأشد العبارات الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المشاركين في تشييع جثمان الشهيد وليد الشريف في القدس المحتلة، واعتدائها الهمجي على سيارة الإسعاف التي تنقله، واقتحام المقبرة وتدنيس حرمتها والاعتداء على المشيعيين".

وأكدت الوزارة في بيان صدر عنها مساء الإثنين، أن "جريمة الاحتلال بحق جثمان الشهيدة أبو عاقلة تتكرر اليوم بحق الشهيد وليد الشريف، في إصرار إسرائيلي رسمي على تجسيد أبشع أشكال إرهاب الدولة المنظم والعنصرية والفاشية، في محاولة لمنع أي مظهر من مظاهر الحياة الفلسطينية في القدس المحتلة حتى لو كانت تشييعا لجنازة الشهداء".

وحملت الخارجية، "الحكومة الإسرائيلية برئاسة المتطرف نفتالي بينيت، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة المتواصلة بحق شعبنا، واعتبرتها جزءا لا يتجزأ من عمليات تهويد وضم القدس ومقدساتها، ومحاولة إلغاء الوجود الفلسطيني فيها، كما اعتبرتها ردا إسرائيليا رسميا على المواقف الدولية التي أدانت جريمة إعدام الشهيدة أبو عاقلة ومسلسل الإعدامات الميدانية المتواصل، وصفعة في وجه الدول التي تطالب دولة الاحتلال بالتحقيق النزيه والشفاف في جرائمها".

وطالبت الوزارة، الإدارة الأميركية، "بالوفاء بالتزاماتها والتدخل الفوري بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف مسلسل جرائمها بالقدس وتوفير الحماية للمقدسيين، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لتحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائجها وتداعياتها التصعيدية على ساحة الصراع".

بدورها، قالت حركة "حماس"، إن "اعتداء الاحتلال على مشيعي جنازة الشهيد الشريف، إرهاب صهيوني سيقابَل بمزيد من الصمود والمواجهة المفتوحة".

وأضافت الحركة أن "اعتداء قوات الاحتلال على مشيعي جثمان الشهيد وليد الشريف واستهدافهم بالرصاص الحي جريمة تفضح إرهاب وسادية العدو وتكشف أن قيادته قد فقدت صوابها وباتت في حالة من الخوف".

(Getty Images)

وذكرت حركة "فتح" أن "اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على جثمان الشهيد وليد الشريف، وقبله بيومين على جثمان الشهيدة شيرين أبو عاقلة، ممارسات فاشية لا تمارَس إلا من قبل الفاشيين".

وأكدت حركة "فتح" في بيان، أن "جرائم الاحتلال لم تتوقف عند أبناء شعبنا من الأحياء وارتكاب الجرائم بحقهم وقتلهم، بل امتدت لتطال جثامين الأموات وجنازاتهم والاعتداء على المقابر".

كما أكدت أن "حكومة الاحتلال وأذرعها وقواتها التي لا تراعي حرمة الأحياء والأموات، تنفرد بهذا المستوى من الانحطاط الذي لم يصل إليه أحد في العالم".

بودكاست عرب 48

#جنازة الشهيد الشريف
#القدس المحتلة
#الاحتلال الإسرائيلي
#اقتحام مقبرة المجاهدين في القدس
#إسرائيل
#الرئاسة الفلسطينية
#فتح
#حماس
#الأردن
#وزارة الخارجية الأردنية

حوارات

حوار مع جبرائيل شفاكة | متروبولين تل أبيب ومحو "الخط الأخضر" وإنعاش الاستيطان
حوار مع جبرائيل شفاكة | متروبولين تل أبيب ومحو "الخط الأخضر" وإنعاش الاستيطان

2022-05-07

حوار مع نائلة الوعري | كيف أصبحت القدس عاصمة فلسطين السياسية والروحية؟
حوار مع نائلة الوعري | كيف أصبحت القدس عاصمة فلسطين السياسية والروحية؟

2022-04-30

حوار مع أشرف بدر | إعادة إنتاج خطاب الكراهية والعنصرية تجاه الفلسطينيين
حوار مع أشرف بدر | إعادة إنتاج خطاب الكراهية والعنصرية تجاه الفلسطينيين

2022-04-23

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

عشرات المصابين والمعتقلين خلال اعتداء الاحتلال على مشيّعي الشهيد وليد الشريف في القدس
عشرات المصابين والمعتقلين خلال اعتداء الاحتلال على مشيّعي الشهيد وليد الشريف في القدس

2022-05-16

بعد شهر من تحرره: وفاة أسير محرر من نابلس بالسرطان
بعد شهر من تحرره: وفاة أسير محرر من نابلس بالسرطان

2022-05-16

المستشفى الفرنسي: الاحتلال الجهة الوحيدة التي مارست العنف خلال تشييع شيرين
المستشفى الفرنسي: الاحتلال الجهة الوحيدة التي مارست العنف خلال تشييع شيرين

2022-05-16

الأكثر قراءة

استشهاد شقيق زكريا الزبيدي بمستشفى

استشهاد شقيق زكريا الزبيدي بمستشفى "رمبام" بحيفا

2022-05-15
جامعة تل أبيب: اعتقال طلاب عرب ومشاركة واسعة بمراسيم النكبة

جامعة تل أبيب: اعتقال طلاب عرب ومشاركة واسعة بمراسيم النكبة

2022-05-15
10 قتلى على الأقل إثر هجوم مسلّح على مركز تسوّق ببافالو

10 قتلى على الأقل إثر هجوم مسلّح على مركز تسوّق ببافالو

2022-05-15
استشهاد داوود الزبيدي: مسيرة غضب في جنين ودعوة للنفير العامّ الإثنين

استشهاد داوود الزبيدي: مسيرة غضب في جنين ودعوة للنفير العامّ الإثنين

2022-05-15
الجيش الإسرائيلي يكشف هوية ضابط قُتل بخان يونس عام 2018

الجيش الإسرائيلي يكشف هوية ضابط قُتل بخان يونس عام 2018

2022-05-15