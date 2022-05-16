الاعتداء على جنازة الشهيد الشريف | حماس: سيُقابَل بالمواجهة المفتوحة.. الرئاسة الفلسطينية: عمل وحشيّ

أكّدت الرئاسة الفلسطينية أن اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على مشيعي الشهيد وليد الشريف، ومقبرة المجاهدين في القدس، "عمل وحشي وهمجي"، فيما شدّدت وزارة الخارجية الأردنية على أن "انتهاك حرمة المقبرة أثناء تشييع جثمان وليد الشريف تصرف لا إنسانيّ مدان ومرفوض".

وقالت الرئاسة الفلسطينية في بيان صدر عنها قبيل انتصاف ليل الإثنين، إن "قوات الاحتلال لم تعد تكتفي بارتكاب جرائمها بحق الأحياء من شعبنا، بل طالت انتهاكاتها حرمة الأموات والمقابر".

وأكدت أن "الحكومة الإسرائيلية بهذه الجرائم، هي وحدها من يتحمل مسؤولية التصعيد الجاري، وأنه لا سلام ولا استقرار في المنطقة إلا بزوال هذا الاحتلال ونيل شعبنا حريته واستقلاله وحقه بتقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية".

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وطالبت الرئاسة، المجتمع الدولي، "بالكف على الكيل بمكيالين، والنظر إلى ما يجري في فلسطين بعين عادلة".

بدورها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، "بأشد العبارات الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المشاركين في تشييع جثمان الشهيد وليد الشريف في القدس المحتلة، واعتدائها الهمجي على سيارة الإسعاف التي تنقله، واقتحام المقبرة وتدنيس حرمتها والاعتداء على المشيعيين".

وأكدت الوزارة في بيان صدر عنها مساء الإثنين، أن "جريمة الاحتلال بحق جثمان الشهيدة أبو عاقلة تتكرر اليوم بحق الشهيد وليد الشريف، في إصرار إسرائيلي رسمي على تجسيد أبشع أشكال إرهاب الدولة المنظم والعنصرية والفاشية، في محاولة لمنع أي مظهر من مظاهر الحياة الفلسطينية في القدس المحتلة حتى لو كانت تشييعا لجنازة الشهداء".

إصابات بالاختناق جرّاء إلقاء الاحتلال قنابل الغاز صوب المشيّعين بالقدس pic.twitter.com/MvWidzzgD5 — موقع عرب 48 (@arab48website) May 16, 2022

وحملت الخارجية، "الحكومة الإسرائيلية برئاسة المتطرف نفتالي بينيت، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة المتواصلة بحق شعبنا، واعتبرتها جزءا لا يتجزأ من عمليات تهويد وضم القدس ومقدساتها، ومحاولة إلغاء الوجود الفلسطيني فيها، كما اعتبرتها ردا إسرائيليا رسميا على المواقف الدولية التي أدانت جريمة إعدام الشهيدة أبو عاقلة ومسلسل الإعدامات الميدانية المتواصل، وصفعة في وجه الدول التي تطالب دولة الاحتلال بالتحقيق النزيه والشفاف في جرائمها".

وطالبت الوزارة، الإدارة الأميركية، "بالوفاء بالتزاماتها والتدخل الفوري بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف مسلسل جرائمها بالقدس وتوفير الحماية للمقدسيين، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لتحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائجها وتداعياتها التصعيدية على ساحة الصراع".

بدورها، قالت حركة "حماس"، إن "اعتداء الاحتلال على مشيعي جنازة الشهيد الشريف، إرهاب صهيوني سيقابَل بمزيد من الصمود والمواجهة المفتوحة".

وأضافت الحركة أن "اعتداء قوات الاحتلال على مشيعي جثمان الشهيد وليد الشريف واستهدافهم بالرصاص الحي جريمة تفضح إرهاب وسادية العدو وتكشف أن قيادته قد فقدت صوابها وباتت في حالة من الخوف".

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وذكرت حركة "فتح" أن "اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على جثمان الشهيد وليد الشريف، وقبله بيومين على جثمان الشهيدة شيرين أبو عاقلة، ممارسات فاشية لا تمارَس إلا من قبل الفاشيين".

وأكدت حركة "فتح" في بيان، أن "جرائم الاحتلال لم تتوقف عند أبناء شعبنا من الأحياء وارتكاب الجرائم بحقهم وقتلهم، بل امتدت لتطال جثامين الأموات وجنازاتهم والاعتداء على المقابر".

كما أكدت أن "حكومة الاحتلال وأذرعها وقواتها التي لا تراعي حرمة الأحياء والأموات، تنفرد بهذا المستوى من الانحطاط الذي لم يصل إليه أحد في العالم".