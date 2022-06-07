قتيل بانفجار مركبة في شفاعمرو ومصابان طعنا في شقيب السلام

قتل شاب في انفجار مركبة بالقرب من مدينة شفاعمرو، مساء الثلاثاء، بحسب ما أفادت الطواقم الطبية.

وفي واقعة عنف منفصلة، أصيب شخصان في جريمة طعن ارتكبت مساء الثلاثاء، في بلدة شقيب السلام في منطقة النقب، بحسب ما أفادت الشرطة.

وأفادت الطواقم الطبية بأنها نقلت مصابين حالة أحدهما (42 عاما) خطيرة والآخر (27 عاما) حالته طفيفة، إلى مستشفى "سوروكا" في مدينة بئر السبع.

وذكرت الطواقم أنها قدمت العلاج للشخصين إثر إصابتهما في "واقعة عنف" لم تحددها.

من جانبها، رجّحت الشرطة في بيان أن المصابين أصيبا في جريمة طعن. وقالت إن عناصرها هرعوا إلى المكان، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.