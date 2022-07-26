  2. فلسطينيات
  3. أخبار

هدم منزل قيد الإنشاء في أم الريحان

تاريخ النشر: 26/07/2022 - 10:40

هدم منزل قيد الإنشاء في أم الريحان
هدم المنزل في أم الريحان، صباح اليوم (عرب 48)
تحرير: قاسم بكري
أمير علي بويرات أمير علي بويرات

هدمت آليات السلطات الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، منزلا قيد الإنشاء في قرية أم الريحان، تحت حماية مشددة من الشرطة والوحدات التابعة لها.

وجاء قرار الهدم من المحكمة العليا الإسرائيلية في مدينة القدس، اذ أمهلت المحكمة المواطن قصي جهاد زيد الكيلاني 96 ساعة لهدم البيت، وأنه إذا لم يهدمه ذاتيًا سيتم هدمه من قبل آليات السلطات الإسرائيلية.

والمنزل مكوّن من طابق واحد، وهو قيد الانشاء، وحسب العائلة فإن أعمال البناء متوقفة بالمنزل منذ سنوات بسبب أوامر الهدم التي تلقاها صاحب المنزل.

وقال صاحب المنزل، جهاد زيد الكيلاني، لـ"عرب 48" إن "المنزل شيدناه قبل عدة سنوات لأبني البكر قصي الذي كان من المفترض أن يتزوج ويسكنه، لكن بعد تلقينا أوامر هدم المنزل أوقفنا العمل فيه بسبب أوامر الهدم، على الرغم من أننا نعيش وسط البلدة بمنطقة ضيقة جدًا، ولدي ولدين وأردت أن أبني لهما بيتا، وعلى قطعة أرض خاصة، لكن الهدم يلاحقنا".

وأضاف أن "القرار صدر من المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس، وتم منحنا 96 ساعة لهدم المنزل، والآن بعد رفضنا هدم المنزل أقدمت آليات الهدم وهدمته، بحماية قوات معززة من الشرطة والجيش".

وحول الهجمة على أم الريحان، قال إن "بلدة أم الريحان تتعرض لهجمة شرسة من قبل السلطات الإسرائيلية، وهذا مخطط كبير يستهدف القرية، إذ أنه لا يعقل أن تشن هذه الهجمة على القرية بهذا الشكل المتطرف".

وتشن السلطات الإسرائيلية هجمة شرسة على قرية أم الريحان من جانب أوامر الهدم، إذ تلقى عدد من المواطنين أوامر هدم خلال الأشهر الأخيرة، بالإضافة إلى منشآت ومنها مزارع تربية الدواجن.

وتتبع قرية أم الريحان وعدد سكانها نحو 600 نسمة لمحافظة جنين، وجغرافيًا قريبة جدًا من مدينة أم الفحم، وسكان القرية يحملون الهوية الخضراء من السلطة الفلسطينية، وتمنعهم السلطات الاسرائيلية من التنقل، ويدخلون الضفة الغربية عبر حواجز للجيش الإسرائيلي.

بودكاست عرب 48

#أم الريحان
#الضفة الغربية
#هدم المنازل
#قصي جهاد زيد الكيلاني

حوارات

حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"
حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"

2022-07-23

حوار | السلطة الفلسطينية بين فشل الدولة وعودة القبيلة
حوار | السلطة الفلسطينية بين فشل الدولة وعودة القبيلة

2022-07-16

حوار مع د. مصطفى | تجربة الموحدة أكدت رفض النظام السياسي الإسرائيلي للعرب
حوار مع د. مصطفى | تجربة الموحدة أكدت رفض النظام السياسي الإسرائيلي للعرب

2022-07-02

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مستوطنون يقتحمون الأقصى ويعتدون على المزارعين بمسافر يطا
مستوطنون يقتحمون الأقصى ويعتدون على المزارعين بمسافر يطا

2022-07-26

تدهور الحالة الصحية للأسيرين ريان وعواودة
تدهور الحالة الصحية للأسيرين ريان وعواودة

2022-07-26

مصرع الفتى عمر بيراوي إثر حريق في مخيم شعفاط
مصرع الفتى عمر بيراوي إثر حريق في مخيم شعفاط

2022-07-26

الأكثر قراءة

عائلة المفقود محاميد في بحيرة طبرية تتهم السلطات بالتقصير في أعمال البحث

عائلة المفقود محاميد في بحيرة طبرية تتهم السلطات بالتقصير في أعمال البحث

2022-07-25
والدة وزوجة رائد محاميد تناشدان بمواصلة البحث للعثور عليه في بحيرة طبرية

والدة وزوجة رائد محاميد تناشدان بمواصلة البحث للعثور عليه في بحيرة طبرية

2022-07-25
خبير إسرائيلي يؤكد خرق الوكالة اليهودية للقانون الروسي

خبير إسرائيلي يؤكد خرق الوكالة اليهودية للقانون الروسي

2022-07-25
حالة الطقس: أجواء شديدة الحرارة

حالة الطقس: أجواء شديدة الحرارة

2022-07-25
إصابة خطيرة لشاب في جريمة إطلاق نار بالنقب

إصابة خطيرة لشاب في جريمة إطلاق نار بالنقب

2022-07-25