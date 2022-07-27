  2. محليات
  3. أخبار محلية

هدم منزل لعائلة عربية في اللد

تاريخ النشر: 27/07/2022 - 09:51

هدم منزل لعائلة عربية في اللد
من مكان الهدم في اللد، صباح اليوم
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

هدمت آليات وجرافات السلطات الإسرائيلية بحماية قوات معززة من الشرطة، صباح اليوم الأربعاء، منزلا يعود لعائلة عربية في مدينة اللد، وذلك بذريعة البناء غير المرخص.

ويعود المنزل الذي هدمته السلطات لأسرة محمد زبارقة في حي شنير، وكان يضم ثلاث غرف.

وفي سياق متصل، هدمت آليات وجرافات السلطات الإسرائيلية، بحماية قوات معززة من الشرطة، مبنى في قرية جلجولية، يوم 20 تموز/ يوليو 2022. وادعت السلطات أن المبنى في جلجولية أقيم على أرض تابعة لما تسمى "سلطة أراضي إسرائيل"، وأن صاحب المبني لا يملك تصاريح وتراخيص للبناء. كما هدمت جرافات السلطات، في اليوم ذاته، مسكنا من الصفيح لعائلة أبو قرشين، وعزبة في ضواحي رهط، ومدخلا لمحل تجاري في حي البيادر بالمدينة بذريعة البناء دون ترخيص.

وهدمت السلطات كذلك، يوم 19 تموز/ يوليو 2022، جزءا من منزل في اللد لعائلة النقيب بحجة البناء دون ترخيص، ومساكن قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف، للمرة 204 على التوالي منذ العام 2010.

وشهدت بلدات عربية عدة تصعيدا في عمليات هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية بذريعة عدم الترخيص، كما حصل في الطيبة وعين ماهل ويافا وشفاعمرو وقلنسوة وكفر ياسيف وعرعرة وأم الفحم واللد ويافا وسخنين وحرفيش وبلدات عربية بالنقب وغيرها.

وتواصل السلطات هدم المنشآت والمنازل العربية في البلاد على الرغم من الإعلان عن تجميد تعديل بند 116 أ في قانون التنظيم والبناء، قبل نحو عام، وقيل إنه يُجمّد هدم آلاف المنازل العربية لعامين ما يتيح ترخيصها ومنع هدمها. وتواصلت عمليات الهدم استنادًا إلى قانون التنظيم والبناء الذي يعتبر "قانون كامينتس" جزءًا منه، بالإضافة إلى قانون الأراضي.

بودكاست عرب 48

#اللد
#هدم المنازل
#محمد زبارقة

حوارات

حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"
حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"

2022-07-23

حوار | السلطة الفلسطينية بين فشل الدولة وعودة القبيلة
حوار | السلطة الفلسطينية بين فشل الدولة وعودة القبيلة

2022-07-16

حوار مع د. مصطفى | تجربة الموحدة أكدت رفض النظام السياسي الإسرائيلي للعرب
حوار مع د. مصطفى | تجربة الموحدة أكدت رفض النظام السياسي الإسرائيلي للعرب

2022-07-02

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

اعتقال مشتبهين بخطف أحد سكان النقب
اعتقال مشتبهين بخطف أحد سكان النقب

2022-07-27

إصابة خطيرة لامرأة في حادث دهس بشفاعمرو
إصابة خطيرة لامرأة في حادث دهس بشفاعمرو

2022-07-27

رهط: إصابات في جريمة إطلاق نار صوب حافلة تقل عاملات
رهط: إصابات في جريمة إطلاق نار صوب حافلة تقل عاملات

2022-07-27

الأكثر قراءة

الناصرة: وفاة راجح عابد متأثرا بإصابته بجريمة إطلاق نار

الناصرة: وفاة راجح عابد متأثرا بإصابته بجريمة إطلاق نار

2022-07-26
حصر إرث من محاكم شرعية إسرائيلية لصفقات بيع أراض بالضفة لمستوطنين

حصر إرث من محاكم شرعية إسرائيلية لصفقات بيع أراض بالضفة لمستوطنين

2022-07-26
لبيد: جاهزون لحوار مع روسيا حول نشاط الوكالة اليهودية

لبيد: جاهزون لحوار مع روسيا حول نشاط الوكالة اليهودية

2022-07-26
حالة الطقس: موجة الحر تشتد وتستمر حتى السبت

حالة الطقس: موجة الحر تشتد وتستمر حتى السبت

2022-07-26
اتهام مريم أبو قويدر من النقب بـ

اتهام مريم أبو قويدر من النقب بـ"التحريض على الإرهاب"

2022-07-26