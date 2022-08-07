"الجهاد الإسلامي" تؤكد التوصل لاتفاق حول وقف إطلاق النار

أعلنت حركة "الجهاد الاسلامي"، مساء الأحد، موافقتها على اتفاق لوقف إطلاق النار مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي عبر وساطة السلطات المصرية، يدخل حيّز التنقيذ الساعة 23:30، بعد ثلاثة أيام من بدء عدوان إسرائيلي دموي على القطاع، أسفرت عن استشهاد 43 فلسطينيا.

وقال رئيس الدائرة السياسية في حركة "الجهاد الإسلامي"، محمد الهندي، في بيان، إنه "قبل قليل تم التوصل إلى صيغة الإعلان المصري لاتفاق التهدئة بما يتضمن التزام مصر بالعمل على الإفراج عن الأسيرين (باسم) السعدي و(خليل) عواودة".

وجاء في بيان رسمي صدر عن الحركة أنه "نعلن بدء وقف إطلاق النار اعتبارا من الساعة 23:30 ونؤكد ترحيبنا بالجهود المصرية"، وأكد على الحق "في الرد على أي عدوان صهيوني"، كما عبّرت الحركة "عن الفخر والاعتزاز بالجرحى والمصابين وندعو بالرحمة لشهدائنا العظام".

وينص البيان المصري بشأن وقف إطلاق النار في غزة، على أنه "في إطار حرص مصر على إنهاء حالة التوتر الحالية بقطاع غزة، كثفت مصر اتصالاتها مع كافة الأطراف لاحتواء التصعيد الحالي".

وأضاف البيان، الذي أوردته وكالة الأنباء الرسمية المصرية، أنه "في ضوء تلك الاتصالات، تدعو مصر إلى وقف إطلاق النار بشكل شامل ومتبادل اعتبارا من الساعة 23:30 مساء بوم 7 آب/ أغسطس".

وتابع البيان - في إشارة إلى شروط حركة الجهاد - أن "مصر تبذل جهودا وتلتزم بالعمل على الإفراج عن الأسير خليل العواودة ونقله للعلاج، وكذلك العمل على الإفراج عن الأسير، بسام السعدي في أقرب وقت ممكن".

واعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مؤخرا، القيادي البارز في حركة "الجهاد الإسلامي" في الضفة الغربية المحتلة، السعدي، بينما يخضع العواودة رهن الاعتقال الإداري في سجون الاحتلال ويخوض إضرابا عن الطعام منذ 147.

وأشارت التقارير إلى أن التفاهمات تتضمن سماح إسرائيل بتخفيف للحصار الذي تفرضه على القطاع، بما يشمل إدخال شاحنات وقود لمحطة الكهرباء، الإثنين.

وبعد أن تعثرت جهود التهدئة التي كان من المقرر أن يتم الإعلان عنها بداية في الساعة الثامنة مساء، وتأجلت لاحقا إلى الساعة العاشرة، قبل الإعلان عن تعثرها، في ظل رفض سلطات الاحتلال للشروط التي طرحتها حركة "الجهاد الإسلامي"، تم التوافق على إدراج هذه الشروط كـ"التزامات مصرية"، في بيان، من المقرر أن تعلنه القاهرة لاحقا.

وفي وقت سابق، الأحد، وافقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد على مقترح مصري للتهدئة في قطاع غزة، بعد ثلاثة أيام من تبادل القصف بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحركة "الجهاد الإسلامي"، حسبما أفاد مصدر مصري.

وأكد مسؤولون إسرائيليون، تحدثوا لإذاعة الجيش الإسرائيلي وصحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه تم التوصل إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار، يدخل حيّز التنفيذ الساعة 23:30؛ في حين أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لبيد، أن "العملية في غزة حققت أهدافها ولا جدوى" مواصلة العدوان.

وفي وقت سابق، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي رفيع، قوله إن "وقف إطلاق النار لن يدخل حيز التنفيذ قبل منتصف الليل". وشدد المسؤول على أن إسرائيل أبلغت الوسيط المصري بأنها ليست معنية بالاستجابة لأي شروط، وأن التهدئة سوف تقابل بتهدئة.

وقالت المصادر الإسرائيلية إنه إذا تم الاتفاق على وقف إطلاق النار، فإن ذلك لن يكون قبل منتصف الليل، وأضافت أنه "ربما لا يتم التوصل إلى اتفاق حتى صباح الغد".