الشرطة الإسرائيليّة تقمع وقفة مساندة للأسير عواودة أمام المشفى الذي يقبع فيه

قمعت الشرطة الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، وقفة إسناد للأسير خليل عواودة، المضرب عن الطعام منذ نحو 6 أشهر، واحتجاجا على سياسة الاعتقالات الإدارية التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيليّ.

يأتي ذلك بعد وقت وجيز من تحذير الرئاسة الفلسطينية، من "خطورة" إجراءات الاحتلال بحقّ الأسرى في السجون الإسرائيلية.

وشارك في الوقفة محامون وحقوقيون، وقد عمدت الشرطة إلى الاعتداء على متظاهرين، واعتقال شخصين على الأقلّ.

ونُظمّت الوقفة أمام مشفى "أساف هروفيه" في الرملة، حيث يقبع الأسير خليل عواودة، والذي يتواصل تدهور وضعه الصحيّ الحرج، ما قد يتسبب باستشهاده في أيّ لحظة.

وتأتي الوقفة ضمن سلسلة تظاهرات تضامنية، نُظِّمت إسنادا للأسرى في السجون الإسرائيلية.

ورفع المتظاهرون لافتات كُتبت عليها شعارات احتجاجية ضدّ الاعتقالات، وبضمنها الاعتقالات الإدارية، بالإضافة إلى لافتات حملت شعارات مساندة لأسير خليل عواودة.

ورُفع العلم الفلسطينيّ من قِبل النشطاء، إلى جانب صور الأسير خليل عواودة، المستمر في خوض معركة الأمعاء الخاوية.

ورفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، الإفراج عن الأسير عواودة، اذلي أفادت محاميته أحلام حداد، بأن "المحكمة العليا للاحتلال رفضت الإفراج عن الأسير عواودة مجددا، رغم ما وصل إليه" من حالة صحية حرجة، قد تؤدي لاستشهاده.

مشاركون بالوقفة الاحتجاجية ("عرب 48")

وتتذرع العليا الإسرائيلية، وفقا لحداد، بأنها "ليست هيئة استئناف على القرار الصادر في 21 آب/ أغسطس"، معتبرة أن هيئة الدفاع لم تأتِ بجديد "حتى يتغير القرار من التجميد (لقرار الاعتقال الإداري بحق عواودة) إلى الإفراج".

وكانت جمعيات حقوقية في أراضي 48، قد أصدرت، أمس، بيانا دعت من خلاله، المحامين والحقوقيين إلى المشاركة في تظاهرة إسنادية للأسير عواودة.

("عرب 48")

وذكرت الجمعيات في بيانها، أن دعوتها تأتي "إثر التدهور الخطير لصحة وحالة المعتقل الإداري خليل عواودة، والذي يرقد بحالة خطرة جدا في مستشفى أساف هروفيه، وإيمانا منّا بأن لنا كمحامين وحقوقيين دورا أساسيا في الذود والدفاع عن الحقوق الأساسية لكل معتقل أو أسير في سجون الاحتلال، وعلى رأسهم الأسرى الإداريون الذين يقبعون في سجون الاحتلال دون محاكمات، ودون أدنى مراعاة للمعايير القانونية والإنسانية".

وأضافت: "إننا ندعو جميع الزُملاء من محامين وحقوقيين بالمشاركة في التظاهرة أمام مستشفى أساف هروفيه في عيون قارة (ريشون لتسيون) غدا الأربعاء، 31.8.2022، في الساعة 18:00، لنرفع صوتنا عاليا دعما لنضال الأسير عواودة واحتجاجا على منظومة الاعتقال الإداري المقيتة".

("عرب 48")

كما طالب البيان "حضوره (المحامي) باللباس الرسمي للمحامين".

هذا وتعقد سلطات الاحتلال الإسرائيليّ، غدا الخميس، جلسة محاكمة جديدة للأسير المقدسي، أحمد مناصرة، بحسب ما أفاد نادي الأسير في بيان مقتضب ذكر فيه أن الجلسة ستُعقَد "في المحكمة المركزية في بئر السبع عند الساعة العاشرة".