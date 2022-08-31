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الرئاسة الفلسطينيّة تحذّر من خطورة إجراءات الاحتلال بحقّ الأسرى

تاريخ النشر: 31/08/2022 - 17:29

الرئاسة الفلسطينيّة تحذّر من خطورة إجراءات الاحتلال بحقّ الأسرى
الرئيس الفلسطيني، عباس (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

حذّرت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، من "خطورة" الإجراءات الإسرائيلية بحق الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

هذا وتعقد سلطات الاحتلال الإسرائيليّ، غدا الخميس، جلسة محاكمة جديدة للأسير المقدسي، أحمد مناصرة، بحسب ما أفاد نادي الأسير في بيان مقتضب ذكر فيه أن الجلسة ستُعقَد "في المحكمة المركزية في بئر السبع عند الساعة العاشرة".

(Gettyimages)

كما أشار البيان إلى أنّه "بإمكان الإعلام تغطيتها، حيث ستكون الجلسة مفتوحة".

وقالت في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا": "نُحذر من خطورة الإجراءات الإسرائيلية الوحشية بحق أسرانا، والمخالفة لكل المواثيق والأعراف الدولية، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة".

وأضافت: "نُحمّل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن حياة كافة أسرانا ومعتقلينا".

وتابعت: "أي مكروه سيلحق بهم (الأسرى) جراء الإجراءات القمعية التي تقوم بها سلطات الاحتلال، سيؤدي إلى تفجّر الأوضاع داخل السجون وخارجها".

وأشار البيان إلى أن الشعب الفلسطيني وقيادته "يقفون مع الأسرى في معركتهم التي يدافعون فيها عن كرامة شعبهم ومقدساتهم".

وأضاف: "الرئيس محمود عباس يتابع وبشكل متواصل معاناة الأسرى في سجون الاحتلال، وقضيتهم على رأس جدول أعماله".

وفي 21 آب/ أغسطس الجاري، أعلن الأسرى الشروع في خطوات احتجاجية ضد إدارة السجون الإسرائيلية، إثر تراجعها عن تفاهمات سابقة معهم في آذار/ مارس الماضي.

ومن المقرر أن يبدأ ألف أسير فلسطيني إضرابا مفتوحا عن الطعام يوم غد الخميس، كدفعة أولى.

وبحسب نادي الأسير الفلسطيني، فإن إدارات السجون فرضت إجراءات "للتضييق" على الأسرى المحكومين بالسجن المؤبد، مثل النقل المتكرر من الغرف والأقسام والسّجون التي يتواجدون فيها.

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#الرئاسة الفلسطينية
#الأسرى
#أحمد مناصرة
#محاكمة جديدة
#الاحتلال الإسرائيلي

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