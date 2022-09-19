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جلسة جديدة للنظر بطلب الإفراج المبكّر عن الأسير ناصر أبو حميد

تاريخ النشر: 19/09/2022 - 18:22

جلسة جديدة للنظر بطلب الإفراج المبكّر عن الأسير ناصر أبو حميد
صورة للأسير مرفوعة خلال وقفة مساندة له ("وفا")
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

تعقد سلطات الاحتلال الإسرائيليّ، الخميس المقبل، جلسة محاكمة جديدة، للنظر بطلب الإفراج المبكر عن الأسير ناصر أبو حميد، المصاب بالسرطان، والذي يعاني تدهورا كبيرا في وضعه الصحيّ.

جاء ذلك بحسب ما أعلن نادي الأسير، مساء اليوم الإثنين، في بيان مقتضب جاء فيه أن "محكمة الاحتلال تقرِّر عقد جلسة للنظر في طلب الإفراج المبكر عن الأسير المصاب بالسرطان ناصر أبو حميد يوم الخميس المقبل".

وأدين الأسير أبو حميد بالمشاركة في تأسيس كتائب شهداء الأقصى، الذراع العسكري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، والمسؤولية عن قتل سبعة مستوطنين، وحكم عليه بالسجن المؤبد 7 مرات و20 عامًا.

وتعرض الأسير أبو حميد للإهمال الطبي على مدار سنوات في سجون الاحتلال، وبدأ وضعه الصحي يتراجع بشكل خطير في شهر آب/ أغسطس من العام الماضي، بعد الاكتشاف المتأخر لإصابته بسرطان الرئة، وأصبح اليوم بوضع صحي حرج.

ويوجد نحو 600 أسير مريض في سجون الاحتلال، بينهم 23 أسيرا يعانون من الإصابة بالسرطان والأورام بدرجات مختلفة.

بودكاست عرب 48

#ناصر أبو حميد
#الأسير الفلسطيني
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#الاحتلال الإسرائيلي
#إسرائيل

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