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مصرع عامل سقط من علو في مستوطنة بيتار عيليت

تاريخ النشر: 20/09/2022 - 15:25

مصرع عامل سقط من علو في مستوطنة بيتار عيليت
(توضيحية - تصوير نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

لقي عامل، في الأربعينيات من العمر، مصرعه اليوم، الثلاثاء، إثر سقوطه عن ارتفاع خلال عمله في مستوطنة "بيتار عيليت" في الضفة الغربية، جنوب مدينة القدس.

وأفاد الناطق بلسان مؤسسة "نجمة داود الحمراء" أن "مركز الاستعلامات 101 في نجمة داود الحمراء، تلقى بلاغا، الساعة 13:59، حول سقوط عامل (35 عاما) في منطقة القدس، ووصلت الطواقم الطبية إلى المكان وقدمت العلاجات الأولية للمصاب الذي وصفت حالته بالخطيرة مع إصابة بالرأس وبدون نبض، وجرى إقرار وفاته متأثرًا بجروحه، في وقت لاحق".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث، إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

ويوم أمس، لقي محمد خليل قوقاس اخليل (50 عاما) من بلدة بيت أمر شمال الخليل، وشخص آخر (40 عاما) مصرعيهما في حادثي عمل إثر سقوطهما من علو في منطقة القدس.

53 عاملا لقوا مصارعهم في حوادث عمل بالبلاد منذ مطلع العام

ويستدل من المعطيات المتوفرة أن 53 عاملا لقوا مصارعهم في حوادث عمل مختلفة بالبلاد، منذ مطلع العام الجاري 2022 ولغاية اليوم.

وللمقارنة، بلغ في العام 2021 عدد ضحايا العمل في الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والبناء 66 ضحية، أكثر من نصفهم من عمال البناء العرب.

ولقي 65 عاملا بينهم 47 من منطقة الضفة الغربية المحتلة مصارعهم في حوادث العمل بورشات البناء في البلاد خلال العام 2020، وفي العام الماضي 2019 لقي 47 عاملا مصارعهم، إضافة إلى 39 عاملا في العام 2018.

يذكر أن حوادث العمل ازدادت، في الأعوام الأخيرة، الأمر الذي تسبب بمصرع مئات العمال في ورشات عمل، غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين من كلا جانبي الخط الأخضر، وعمال أجانب، وذلك في ظل إهمال السلطات وحتى النقابات المهنية لهذه الحوادث وأسبابها، سيما انعدام وسائل الأمان والمراقبة الفعلية لتطبيق شروط السلامة العامة للعمال.

بودكاست عرب 48

#حوادث العمل
#القدس
#الضفة الغربية
#بيتار عيليت
#عمال

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