إصابتان خطيرتان برصاص الاحتلال في مخيم العروب وقرب البيرة

أُصيب فلسطينيان بجراح خطيرة، جراء إصابتهما برصاص الاحتلال الحيّ، خلال مواجهات اندلعت مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، مساء اليوم الأربعاء.

وشمال الخليل، أُصيب فتى، برصاص قوات الاحتلال، خلال مواجهات اندلعت في مخيم العروب، ووصفت حالة الفتى بالخطيرة.

وذكرت مصادر محلية أن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال على مدخل مخيم العروب، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين.

وأكد أن ذلك أدى إلى إصابة فتى بالرصاص الحي في البطن، وتم نقله إلى أحد المراكز الطبية القريبة.

وعند مدخل البيرة الشماليّ، أُصيب شابان بالرصاص الحي، وصفت إصابته أحدهما بالخطيرة، خلال مواجهات اندلعت مع جيش الاحتلال.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب، اليوم، إن "إصابة خطيرة برصاص الاحتلال الحي في الكتف واستقرت في الصدر، وصلت مجمع فلسطين الطبي برام الله، وأدخل المصاب إلى غرف العمليات".

وأضافت أن هناك إصابة أخرى برصاص الاحتلال الحي في البطن وصفت بالمتوسطة وصلت للمجمع.

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