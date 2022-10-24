الاحتلال يمدد اعتقال الفتى الجريح محمد أبو قطيش بزعم ضلوعه في عملية طعن بالقدس

مددت محكمة الاحتلال في القدس وفي جلسة غيابية، اعتقال الأسير الفتى الجريح محمد رجب أبو قطيش (16 عاما) من بلدة عناتا حتى يوم الخميس القادم.

ويزعم الاحتلال ضلوع أبو قطيش في عملية طعن بمدينة القدس المحتلة أسفرت عن إصابة شخص بجروح وصفت بأنها خطيرة يوم السبت الماضي.

الفتى الجريح محمد أبو قطيش

وأصيب الفتى أبو قطيش بجروح وصفت بالخطيرة بعد تعرضه لإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال في ملعب بحي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، أحيل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وجاء إطلاق النار على الفتى في أعقاب تعرض شخص، في العشرينيات من عمره، للطعن وإصابته بجروح خطيرة قرب التلة الفرنسية جنوب مخيم شعفاط.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت والد الفتى، رجب أبو قطيش، وشقيقه بعد مداهمة منزل العائلة في عناتا.

وادعت شرطة الاحتلال، أن الفتى أقدم على طعن عابر سبيل بواسطة سكين، وزعمت أن عناصرها طاردوا فتى وبحوزته غرضا بيده قرب حي الشيخ جراح، وأطلق أحد عناصرها النار عليه بادعاء أنه "شكّل خطرا" على حياته.