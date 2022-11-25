مونديال قطر: إيران تقهر ويلز بثنائيّة وتبقي على آمال التأهّل

حقّق المنتخب الإيراني فوزا قاتلا على نظيره الويلزي، بهدفين مقابل صفر، اليوم الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لمونديال قطر 2022، في بطولة كأس العالم بنسختها الأولى على أرض عربية، وذلك في مباراة جرت على استاد "أحمد بن علي (الريان)" في منطقة أم الأفاعي، غربيّ الدوحة.

وبالفوز الثمين، أبقى المنتخب الإيراني على آماله ببلوغ ثمن نهائي كأس العالم للمرة الأولى في سادس مشاركة له، بعد أن خطف النقاط الثلاث بهدفين في الوقت بدل الضائع عبر روزبه جشمي (8+90) ورامين رضائيان (11+90).

لاعبو ويلز بعيد انتهاء المباراة (Getty Images)

وتضمّ المجموعة الثانية إلى جانب ويلز وإيران، كلا من إنجلترا والولايات المتحدة.

وتأتي مباراة اليوم، فيما كانت إيران قد التقت، الإثنين الماضي، على ملعب خليفة الدُّولي، منتخب إنجلترا، ضمن أولى مباريات المجموعة، وانتهت المباراة بسداسيَّة لإنجلترا مقابل هدفين لإيران.

وأدّى لاعبو المنتخب الإيراني النشيد الوطني، قبيل بدء المباراة، وذلك بعدما امتنعوا في المباراة الأولى ضد إنجلترا عن ذلك، تضامنا مع الاحتجاجات التي تشهدها بلادهم منذ قرابة شهرين، والتي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما) بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قِبل "شرطة الأخلاق"، لعدم التزامها بالقواعد الصارمة للباس.

(Getty Images)

وقبل المباراة الأولى التي خسرها المنتخب الإيراني أمام إنجلترا، كشف قائد المنتخب علي رضا جهانبخش، أنه تتم مناقشة مسألة أداء النشيد الوطني من عدمه وأن القرار سيُتّخذ جماعيا. ويبدو أن القرار اتُّخذ جماعيا هذه المرة بأداء النشيد الوطني قبل المباراة المصيرية ضد ويلز، وذلك بعدما أقر المدرب البرتغالي للمنتخب الإيراني كارلوش كيروش، أن السبب الأساسي في الهزيمة أمام إنجلترا يعود إلى ضغط "الظروف المحيطة باللاعبين".

بدوره، كان المنتخب الويلزي قد تعادل إيجابيًّا في مباراته الأولى مع منتخب الولايات المتحدة، إذ حظي كل من المنتخبين بنقطة، بعد تسجيل هدف لكل منهما على استاد "أحمد بن علي".

مجريات الشوط الأوّل:

- دقيقة 3: تهديد مبكّر من منتخب ويلز بتسديدة من نيكو ويليامز.

- دقيقة 12: تسديدة على المرمى من منتخب ويلز كيفر مور صدّها الحارس.

- دقيقة 16: هدف ملغيّ بقدم الإيراني علي جولزاده، واحتساب تسلّل بعد الرجوع إلى تقنية "VAR".

الهدف الذي أُلغي (Getty Images)

- إضافة 4 دقائق بدل ضائع لظمن شوط المباراة الأول.

- دقيقة 45 +3: بطاقة صفراء على جوزيف رودون لاعب ويلز.

(Getty Images)

- دقيقة 45 +5: تسديدة من إيران على المرمى من أحمد نور الله، يمسكها الحارس.

مجريات الشوط الثاني:

- بداية الشوط الثاني بدون أن يجري أيّ من المدربين، أي تبديلات.

- دقيقة 51: تسديدة من إيران على المرمى من سردار آزمون ترتطم بالقائم، لتُستكمَل وترتطم بالقائم مرة أخرى.

- دقيقة 55: تسديدة خطيرة من إيران بقدم إحسان حاج صافي، لكنها ترتطم بالدفاع الويلزي.

(Getty Images)

- دقيقة 58: تبديلان لمنتخب ويلز؛ دخل إلى الملعب كل من دانيل جيمس، و بيرنان جونسون، وخرج اللاعبان هاري ويلسون، وكونور روبيرتس.

- دقيقة 68: تبديل للمنتخب الإيراني، بدخول كريم أنصاري، وخروج سردار آزمون.

- دقيقة 75: تسديدة خطيرة من المنتخب الإيرانيّ من أحمد نور الله.

- الدقيقتان 76 و77: تبديلات من قبل المنتخبين؛ ويلز يُدخل اللاعب جو إلين مكان إيثان إمباديو، فيما يدخُل الإيرانيون روزبه جشمي مكان أحمد نور الله، ومهدي ترابي مكان إحسان حاج صافي، وعلي رضا جهانبخش مكان علي جولزاده رج.

- دقيقة 82: تبديل آخر لإيران بدخول علي كريمي وخروج سعيد عزت الله.

- دقيقة 86: الحكم يُشهر البطاقة الحمراء في وجه حارس منتخب ويلز واين هينيسي، بعد تدخل عنيف على لاعب المنتخب الإيراني.

(Getty Images)

- دقيقة 87: بعد طرد حارس مرمى المنتخب الويلزي، يدخل الحارس الاحتياطي داني ورد، مكان اللاعب آرون رامسي.

(Getty Images)

- دقيقة 90: الحكم يحتسب 9 دقائق من الوقت بدل الضائع.

- دقيقة 90 + 8: هدف لمنتخب إيران من روزبه جشمي في أسفل يسار المرمى.

(Getty Images)

- دقيقة 90 + 11: إيران تنهي المباراة بهدف من رامين رضائيان.

(Getty Images)

_ نهاية المباراة؛ خسارة ويلز تعقّد أموره في المجموعة، في حين تُبقي إيران على آمالها بالتأهل للدور المقبل.

تشكيلة منتخب ويلز:

لاعبو منتخب ويلز (Getty Images)

في حراسة المرمى: واين هينيسي. في خطّ الدفاع: كريس ميفام ، وجوزيف رودون، وبن ديفيز، وكونور روبيرتس، وإيثان أمباديو. في خطّ الوسط: آرون رامسي، وهاري ويلسون، ونيكو ويليامز. في الهجوم: جاريث بيل، وكيفر مور.

تشكيلة منتخب إيران:

لاعبو منتخب إيران (Getty Images)

في حراسة المرمى: سيد حسين حسيني. في خطّ الدفاع: رامين رضائيان، ومرتضي بورعلي، ومجيد حسيني، وميلاد محمدي، وإحسان حاج صافي. في خطّ الوسط: أحمد نور الله، وسعيد عزت الله، وعلي جولزاده - سردار آزمون.