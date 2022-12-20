استشهاد ناصر أبو حميد: إصابات بعضها بالرصاص الحيّ خلال مواجهات في الضفة

أُصيب 3 أشخاص بالرصاص الحيّ، كما أُصيب آخرون بالاختناق، مساء اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيليّ، اندلعت في الضفة الغربية المحتلة، بعد قمعها المتظاهرين ضد ممارسات الاحتلال بحق الأسرى، وذلك بعد استشهاد الأسير ناصر أبو حميد، في وقت سابق اليوم.

واستشهد الأسير ناصر أبو حميد (49 عاما)، وهو من مخيم الأمعري قضاء رام الله، في مشفى "أساف هروفيه"، جراء سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى المرضى.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى، نقلا عن محاميها كريم عجوة، مساء اليوم، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي نقلت جثمان الشهيد الأسير ناصر أبو حميد من مشفى "أساف هروفيه" إلى معهد الطب العدلي في "أبو كبير".

وأصيب عدد من الفلسطينيين بالرصاص الحي وبالاختناق، مساء اليوم، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مدينة الخليل، ومخيم العروب، وبلدة بيت أمر.

وعززت قوات الاحتلال من تواجدها على مدخل مخيم العروب، وأطلقت الرصاص الحي صوب المتظاهرين، ما أدى لإصابة ثلاثة منهم بالأرجل، كما أصيب آخرون بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وبالاختناق بالغاز المسيل للدموع.

كما اندلعت مواجهات على مدخل بلدة بيت أمر مع قوات الاحتلال التي اعتلت أسطح عدد من المحال التجارية ومنازل المواطنين، وأطلقت قنابل الغاز صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق والإغماء.

وفي السياق ذاته، أصيب عدد من المتظاهرين بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل.

خلال مواجهات مع الاحتلال (Getty Images)

واندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، في بلدة بيتونيا، غرب مدينة رام الله.

وأطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت، صوب الشبان.

وأصيب عدد من الأشخاص بالاختناق في مواجهات مع قوات الاحتلال، عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

وأطلق جنود الاحتلال، الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع، صوب شبان متظاهرين وصلوا إلى المكان احتجاجا على جريمة قتل الأسير ناصر أبو حميد.

كما احتجزت قوات الاحتلال طاقما صحافيا لبعض الوقت، وعرقلت عمله، ودققت في بطاقات هويات أفراده وفتشت مركبتهم.

وأصيب فتى بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، مساء اليوم، خلال مواجهات مع قوات الاحتلاا في بلدة أبو ديس، شرق القدس المحتلة.

(Getty Images)

وأفادت مصادر محلية بأن المواجهات اندلعت في منطقة مفترق الجبل، وأطلق خلالها جنود الاحتلال خلالها الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع، تجاه المواطنين، ما أدى لإصابة فتى يبلغ من العمر 17 عاما بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في رأسه، نُقل على إثرها إلى المشفى، ووصفت حالته بالمستقرة.

وأضافت المصادر ذاتها أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني من مسافة قريبة تجاه الفتى، وحاولوا اعتقاله، واعتدوا على والديه.

عناصر قوات الاحتلال خلال اعتدائها على والدة فتى أُصابه الاحتلال بالرصاص في أبو ديس

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كما أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، بلدة عزون شرق قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وأغلقت البوابة الحديدية المقامة على مدخلها الرئيسي، إضافة إلى مدخل آخر فرعي، ومنعت المواطنين من دخولها أو الخروج منه.