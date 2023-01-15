إصابة خطيرة لرضيع بضربة برد في النقب

تعرض رضيع من إحدى القرى العربية مسلوبة الاعتراف في النقب، جنوبي البلاد، اليوم الأحد، لانخفاض حاد في درجة حرارته (ضربة برد)، في ظل حالة الطقس شديدة البرودة.

وأفاد الناطق بلسان خدمة "نجمة داود الحمراء" أن "مركز الاستعلامات 101 في منطقة النقب تلقى، الساعة 12:16، بلاغا عن رضيع مع علامات تدل على إصابته بانخفاض حاد بدرجة الحرارة في جسمه (ضربة برد)، وأُحضر إلى محطة داود الحمراء في 'يروحام'. وقدم الطاقم الطبي العلاجات الأولية للرضيع (أسبوع)، وهو بحالة خطيرة، ونقله إلى المركز الطبي 'سوروكا ' في بئر السبع لاستكمال العلاج".