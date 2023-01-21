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الناصرة: إصابة خطيرة لشاب في حادث طرق

تاريخ النشر: 21/01/2023 - 21:32

الناصرة: إصابة خطيرة لشاب في حادث طرق
من مكان الحادث قرب مفرق "يزراعيل" (تصوير نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيب شاب، يبلغ 25 عاما من العمر، بجروح وصفت بأنها خطيرة في حادث طرق بين دراجة نارية وسيارة في مدينة الناصرة، مساء السبت.

وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية لسائق الدراجة النارية، إذ عانى جروحا خطيرة في منطقة الرأس، بينما وصفت حالة سائقة السيارة بالطفيفة.

وجرى نقل المصابين، على وجه السرعة، إلى المستشفى الإيطالي في الناصرة لتلقي العلاج.

وعلى شارع 675 قرب مفرق "يزراعيل"، أصيب 7 أشخاص بجروح وصفت حالة شاب (18 عاما) وطفلة (3 سنوات) منهم بالخطيرة، بينما وصفت جروح المصابين الآخرين بالمتوسطة.

وقدمت طواقم طبية العلاجات الأولية للمصابين، ثم جرى نقلهم على وجه السرعة إلى مستشفيي "رمبام" في حيفا و"هعيمك" في العفولة لتلقي العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في حيثيات الحادثين المنفصلين.

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#حوادث الطرق
#الناصرة

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