كفر برا: إصابة امرأة بجراح خطيرة في جريمة طعن واعتقال زوجها

تعرضت امرأة للطعن على يد زوجها في كفر برا، ما أسفر عن إصابتها بجراح خطيرة. الشرطة تعلن اعتقال المشتبه به.

أصيبت امرأة في الستينات من عمرها، مساء الحمعة، بجراح خطيرة، إثر تعرضها للطعن في بلدة كفر برا بمنطقة المثلث الجنوبي.

وأفادت مصادر محلية بأن المعلومات الأولية تشير إلى أن الضحية تعرضت للطعن من قبل زوجها، في البلدة الواقعة بالقرب من جلجولية.

ونقلت المصابة لتلقي العلاج في مستشفى "مئير" في كفار سابا لاستكمال العلاج.

وجاء في بيان صدر عن الشرطة أنها اعتقلت زوج الضحية (في الستينات من عمره) من كفر برا للاشتباه باعتدائه على زوجته وطعنها.

وقالت إنها فتحت تحقيقا في ملابسات الجريمة.

وأوضحت أنها تلقت بلاغا عن حادث عنف تخلله اعتداء شخص على زوجته وطعنها ما أسفر عن إصابتها بجراح خطيرة.

وأضافت أنها ستنظر لاحقا في إصدار أمر قضائي، السبت، بتمديد اعتقال المشتبه به، نظرًا لخطورة الجريمة والظروف المحيطة.

ومنذ مطلع العام الجاري، قتلت ثلاث نساء في جرائم عنف مختلفة، كان آخرهن الشابة سارة الغنامي (33 عاما) التي تعرضت للطعن في جريمة وقعت فجر الخميس، في بلدة أبو قرينات في النقب.