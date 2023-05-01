الطيبة: تمديد اعتقال المشتبه بقتل زوجته وابنيه لمدة 9 أيام

مددت المحكمة اعتقال المشتبه بقتل زوجته وابنيه في مدينة الطيبة لمدة 9 أيام على ذمة التحقيق، فيما نفى المشتبه علاقته في الجريمة خلال جلسة المحكمة.

مددت محكمة الصلح في بيتح تيكفا اليوم، الإثنين، اعتقال محمد مصاروة (33 عاما) المشتبه بارتكاب جريمة قتل زوجته براءة جابر مصاروة وابنيه أمير (عامان) وآدم (نصف عام) في منزلهم بمدينة الطيبة، فجر اليوم.

وبموجب قرار المحكمة، فقد جرى تمديد اعتقال المشتبه به لمدة 9 أيام على ذمة التحقيق.

ونفى المشتبه به علاقته في جريمة القتل وادعى في بداية الجلسة أنه "لم يفعل شيئا"؛ حسبما جاء عن طاقم الدفاع الموكل عنه الذي قال إنه "ينتظر تقدم مجريات التحقيق من طرف الشرطة للاطلاع على مزيد من التفاصيل".

وادعى الزوج المشتبه خلال التحقيق معه أنه "عاد إلى المنزل برفقة شقيقه وقد عثرا على زوجته وابنيه دون علامات حياة".

وفجعت الطيبة والمجتمع العربي بنبأ جريمة القتل إثر تعرضه الضحايا للطعن في منزلهم بمنطقة البنوك في المدينة.

وأفيد بأن عائلة المشتبه تسكن في نفس البناية، وهي من قامت بإبلاغ الشرطة عن وقوع الجريمة.

يتبع...