مقتل شخص بشجار في بيرنبالا  شمال غرب القدس

أفادت مصادر محلية بأن الضحية، قُتل إثر إصابته في بطنه بإطلاق نار خلال شجار عائلي، ليتوفى بعد ذلك بوقت وجيز متأثرا بجراحه.

عامود دخان يتصاعد إثر إحراق مخازن في البلدة

قُتل شخص في الخامسة والخمسين من عمره، في شجار وقع شمال غرب القدس المحتلة، مساء اليوم الجمعة.

وقال الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، لؤي ارزيقات، في بيان مقتضب، إن "مواطنا (55 عاما) قُتل بشجار وقع في بلدة بيرنبالا شمال غرب القدس المحتلة".

وأضاف ارزيقات أنه "تم تحريك قوة من الشرطة والأجهزة الأمنية، لفرض الأمن والنظام العام، وإعادة الهدوء داخل البلدة".

وأفادت مصادر محلية بأن الضحية، قُتل إثر إصابته في بطنه بإطلاق نار خلال شجار عائلي، ليتوفى بعد ذلك بوقت وجيز متأثرا بجراحه.

ولفتت لاحقا إلى إحراق عدد من المنازل والمخازن في البلدة.