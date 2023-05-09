إصابة خطيرة لعامل سقط من علو في منطقة الجليل

أسفر حادث عمل عن إصابة عامل بجروح خطيرة خلال عمله في حظيرة بالقرب من قرية المزرعة في منطقة الجليل الأعلى، شمالي البلاد صباح اليوم الثلاثاء.

أصيب عامل، يبلغ من العمر نحو 50 عاما، بجروح وصفت بأنها خطيرة من جراء سقوطه عن ارتفاع نحو أربعة أمتار في حظيرة بالقرب من قرية المزرعة في منطقة الجليل الأعلى، شمالي البلاد صباح اليوم الثلاثاء.

واستُدعيت طواقم طبية إلى مكان الحادث وقدّمت العلاجات الأولية للمصاب، ثم نقلته لاستكمال العلاج في المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث وأبلغت ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) بالحادث وفقا للمقتضى.