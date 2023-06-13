تظاهرة وإغلاق شارع وادي عارة تنديدا بالجريمة وتقاعس الشرطة

هتف المتظاهرون ضد تقاعس الشرطة في محاربة الجريمة المستفحلة ومنظمات الإجرام، وحملوا الحكومة والشرطة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة المواطنين.

أغلق العشرات من المتظاهرين شارع 65 في منطقة وادي عارة، وذلك خلال تظاهرة منددة باستفحال جرائم القتل في المجتمع العربي وتقاعس الشرطة، اليوم الثلاثاء.

وجاءت التظاهرة بدعوة من اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، ومجموعة "نساء من أجل الحياة" التي تضم أمهات ثكالى فقدنّ أبناءهن في جرائم قتل بالمجتمع العربي.

ورفع المشاركون في التظاهرة صورا ولافتات تطالب بتوفير الأمن والأمان للمواطنين العرب، إذ كتب على بعض منها "الدم العربي مش رخيص"، "يجب التحرك فورا لإيقاف شلال الدم".

وهتف المتظاهرون ضد تقاعس الشرطة في محاربة الجريمة المستفحلة ومنظمات الإجرام، وحملوا الحكومة والشرطة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة المواطنين.

ومما يذكر أن التظاهرة نظمت ضمن سلسلة من النشاطات والاحتجاجات في المجتمع العربي رفضا للجريمة، خصوصًا في أعقاب جريمة القتل الجماعي التي ارتكبت في يافة الناصرة وراح ضحيتها 5 شبان من الناصرة ويافة الناصرة الأسبوع الماضي.

وتتوالى الجرائم في المجتمع العربي بشكل يومي في الوقت الذي شهد المجتمع العربي، حيث تُرتكب في ظل تقاعس الشرطة عن القيام بعملها في مكافحة الجريمة ومواجهة عصابات الإجرام وإلقاء القبض على الجناة، وسط مؤشرات على تواطؤ أجهزة الأمن الإسرائيلية مع منظمات الإجرام.

ووصل عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري وحتّى اليوم، إلى 96 قتيلا، بينهم 6 نساء وشابة وطفلان.