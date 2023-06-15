شهيد و337 إصابة بنابلس: الاحتلال يفجر منزل الأسير أسامة الطويل

تعاملت طواقم الهلال الأحمر التي رافقت طواقم جمعية الإغاثة الطبية، مع 3 إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط عولجت ميدانيا، و325 حالة اختناق بالغاز، بالإضافة لإصابة دهس وحالة حروق بقنابل الغاز، وحالتي سقوط، بالإضافة لـ 3 حالات هلع.

استشهد الشاب خليل يحيى الأنيس (20 عاما)، متأثرا بإصابته الحرجة برصاص الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، بالمواجهات التي اندلعت في مدينة نابلس بالضفة الغربية، خلال التصدي لقوات الاحتلال التي فجرت منزل عائلة الأسير أسامة الطويل.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني باستشهاد خليل الأنيس برصاصة بالرأس، فيما أصيب 337 آخرون، بينهم 4 أطفال، برصاص وغاز الاحتلال، بينها إصابتان خطيرتان، خلال المواجهات.

وتعاملت طواقم الهلال الأحمر التي رافقت طواقم جمعية الإغاثة الطبية، مع 3 إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط عولجت ميدانيا، و325 حالة اختناق بالغاز، بالإضافة لإصابة دهس وحالة حروق بقنابل الغاز، وحالتي سقوط، بالإضافة لـ 3 حالات هلع.

واستهدف قوات الاحتلال بشكل مباشر مركبة إسعاف فلسطينية بالرصاص الحي وقنبلة صوت، ما أدى إلى تحطم الزجاج الأمامي للمركبة دون إصابات بين المسعفين.

وأوضحت مديرية الدفاع المدني في نابلس، أن طواقمها تعاملت مع حريق مركبة في شارع المنتزة، وحريق آخر في منزل بالمنطقة ذاتها، بسبب إلقاء الاحتلال قنابل الصوت والغاز باتجاههما بشكل مباشر، ما أدى إلى اشتعال النيران وإصابة سكان المنزل بحالات اختناق.

وباستشهاد الأنيس، يرتفع عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا برصاص واعتداءات الاحتلال منذ بداية العام الحالي إلى 167 شهيدا.

الاحتلال يفجر منزل عائلة الأسير أسامة الطويل

فجرت قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس، منزل عائلة الأسير أسامة الطويل في منطقة المريج بمدينة نابلس، عقب عملية زرع متفجرات فيه استمرت لعدة ساعات.

ودهمت أكثر من 20 آلية عسكرية تابعة لجيش الاحتلال وجرافات، في ساعة متأخرة من ليلة الأربعاء الخميس، عدة أحياء ومناطق سكينة في مدينة نابلس، ما أدى لاندلاع مواجهات واشتباكات مسلحة.

وتتهم سلطات الاحتلال الأسير الطويل بتنفيذ عملية إطلاق النار صوب حاجز "شافي شمرون" القريب من بلدة دير شرف، يوم 11 تشرين أول/ أكتوبر 2022، والتي أدت إلى قتل الجندي في جيش الاحتلال عيدو باروخ.

وأصدرت سلطات الاحتلال في 29 آذار/مارس الماضي، قرارا بهدم منزل عائلة الأسير أسامة الطويل.

وفي شباط/فبراير الماضي، دهمت قوات الاحتلال منزل الأسيرين أسامة الطويل وكمال جوري، اللذين يتهمهما بتنفيذ عملية "شافي شمرون" قبل أشهر وقتل فيها جندي إسرائيلي.

واعتقلت قوات الاحتلال المطاردين أسامة الطويل وكمال جوري (22 عاما) في 13 من كانون ثاني/ يناير الماضي، بعد محاصرة شقة سكنية تواجدا فيها بمدينة نابلس.