نادي الأسير: تخوفات على مصير معتقلي جنين ومخيمها

أكد نادي الأسير، في بيان له، اليوم الثلاثاء، أنه وفي ضوء ما نشهده من عدوان كبير على المخيم، وما يرافقه من عمليات إعدام ميداني وجرائم، فإن التخوفات على مصير المعتقلين تتصاعد.

حمل نادي الأسير الفلسطيني سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن مصير معتقلي مخيم جنين خاصة الجرحى منهم، موضحا أنه وحتى اللحظة لا تتوفر معلومات كافية عن مصير المعتقلين وحتى أسمائهم وأعدادهم، نتيجة لصعوبة التواصل مع عائلاتهم وذويهم داخل المخيم منذ يوم أمس.

وأكد نادي الأسير، في بيان له، اليوم الثلاثاء، أنه وفي ضوء ما نشهده من عدوان كبير على المخيم، وما يرافقه من عمليات إعدام ميداني وجرائم، فإن التخوفات على مصير المعتقلين تتصاعد.

وطالب نادي الأسير كافة جهات الاختصاص، وعلى رأسها الصليب الأحمر الدوليّ بالتدخل الفوري وأخذ دوره، من أجل طمأنة عائلات المعتقلين ومعرفة مصيرهم.

يُشار إلى أنّ الاحتلال كان قد أعلن عن اعتقال 120 فلسطينيا منذ بداية العدوان على جنين ومخيمها فجر أمس، كما أعلن عن استشهاد أحد المعتقلين الجرحى في مستشفى رمبام في حيفا.

ومن الجدير ذكره أن الاحتلال ومنذ مطلع العام الحالي وقبل يوم أمس، كان قد اعتقل 291 فلسطينيا من جنين.