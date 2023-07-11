قدّم طاقم طبيّ وصل إلى المكان، الإسعافات الأولية، ونقلها إلى مشفى "إيخلوف" في تل أبيب، بالتزامن مع إجراء عمليات إنعاش لهما.

أُصيب شخصان بحالة حرجة، من جرّاء تعرّضهما للغرق في أحد شواطئ تل أبيب، في وقت متأخر من مساء، الثلاثاء.

وجاء في التفاصيل أن الغريقين، هما شابان في الثلاثينات من عمريهما.

شابان بحالة حرجة إثر غرقهما في أحد شواطئ تل أبيب



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وقدّم طاقم طبيّ وصل إلى المكان، الإسعافات الأولية، ونقلها إلى مشفى "إيخلوف" في تل أبيب، بالتزامن مع إجراء عمليات إنعاش لهما.

وقالت إحدى أفراد الطاقم الطبيّ: "عندما وصلنا إلى مكان الحادث، رأينا رجلا يبلغ من العمر 30 عامًا، مستلقيًا على الشاطئ، وفاقدًا للوعي".

من المكان، بعيد انتشال الغريقين

وأوضحت أنه كان "دون نبض وبدون تنفُّس، بينما كان المواطنون يجرون عمليات إنعاش له". وأضافت: "واصلنا على الفور إجراء عمليات الإنعاش المتقدمة".

وتابعت: "بعد بضع دقائق، أنقذ زورق الشرطة البحرية رجلا آخر يبلغ من العمر نحو 30 عامًا، كان فاقدًا للوعي أيضًا، وبدون نبض، وبدون تنفُّس".

وأضافت: "أجرينا عمليات إنعاش متقدمة وطويلة للشخصين الغريقين، وأجليناهما على وجه السرعة إلى مستشفى ’إيخيلوف’، فيما كانا في حالة حرجة، أثناء عمليات إنعاش".

ويستدلّ من معطيات "نجمة داود الحمراء"، أنه "منذ بداية موسم السباحة في 29 آذار/ مارس وحتى بداية الشهر الجاري، لقي 26 شخصا مصارعهم، من جراء حوادث غرق، فيما وُصفت حالة 7 بالحرجة والخطيرة، بالإضافة إلى 88 شخصا وُصفت حالاتهم بالمتوسطة حتى الطفيفة".