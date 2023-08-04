18 عاما على المجزرة: إحياء ذكرى الشهداء في شفاعمرو

شارك العشرات في مراسم إحياء ذكرى شهداء شفاعمرو الأربعة بعد مرور 18 عاما على ارتكاب المجزرة، وذلك أمام النصب التذكاري في المدينة.

أحيت مدينة شفاعمرو مساء الجمعة ذكرى شهدائها الأربعة الذين استشهدوا في المجزرة التي ارتكبها الإرهابي ناتان زاده، وذلك في الذكرى السنوية الـ18 على اقترافها.

وشهداء المجزرة هم: الشقيقتان هزار ودينا تركي، وميشيل بحوث، ونادر حايك؛ فيما أصيب حينها في العام 2005 عدد من الأشخاص بجروح متفاوتة، تواجدوا جميعا داخل حافلة رقم 165 التي كانت متجهة من حيفا إلى شفاعمرو.

وتجمع المشاركون في مراسم إحياء الذكرى الـ18 أمام النصب التذكاري للشهداء في شفاعمرو.

يتبع...