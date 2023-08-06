بركلات الترجيح: آرسنال يتوّج بدرع المجتمع ويحرم مانشستر سيتي من السداسيّة

فيما كان سيتي يتجه للفوز بعدما سجّل له كول بالمر (77) هدف التقدم، عادل البلجيكي لياندرو تروسار النتيجة للمدفعجية، بهدف صادم في الدقيقة الحادية عشر من الوقت بدل عن الضائع، ليفرض ركلات الترجيح.

ثأر آرسنال لخسارته لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم في الأمتار الأخيرة، الموسم الماضي، لمصلحة مانشستر سيتي، وتمكن من إسقاطه بركلات الترجيح 4-1، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، ليحرز لقب كأس درع المجتمع، مساء اليوم الأحد، على ملعب ويمبلي.

وفيما كان سيتي يتجه للفوز بعدما سجّل له كول بالمر (77) هدف التقدم، عادل البلجيكي لياندرو تروسار النتيجة للمدفعجية، بهدف صادم في الدقيقة الحادية عشر من الوقت بدل عن الضائع، ليفرض ركلات الترجيح.

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وأضاع البلجيكي كيفن دي بروين والإسباني رودري ركلتيهما، قبل أن يحسم البرتغالي فابيو فييرا ركلة الفوز للغانرز في المسابقة الافتتاحية للموسم الجديد في الكرة الإنجليزية.

وانفرد آرسنال في المركز الثاني بقائمة أكثر الأندية تتويجًا بلقب درع المتجمع بـ17 مرة، بعدما فكّ ارتباطه مع ليفربول الذي كان يتساوى معه قبل نسخة العام الحالي بـ16.

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فيما ينفرد مانشستر يونايتد في صدارة الفائزين مع 21 لقبًا.

وكان النادي اللندني قد خسر لقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي بشكل دراماتيكي لمصلحة سيتي، بعدما تصدّر لفترات طويلة من الموسم، فيما فاز الأخير بثلاثية تاريخية مع تتويجه أيضًا بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

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