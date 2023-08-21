الاحتلال يقمع المتظاهرين بغزة: إصابة شخص بالرصاص الحيّ وآخرين أحدهم صحافيّ بالاختناق 

أصيب شخص بالرصاص الحيّ، وآخرون بحالات اختناق، اليوم الإثنين، من جرّاء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي متظاهرين على الحدود الشرقية لمدينة غزة.

يأتي ذلك بالتزامُن مع إصابة 8 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال، بينهم إصابة حرجة وأخرى خطيرة، بالإضافة إلى إصابة العشرات بحالات اختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال لبلدة بيتا، بالقرب من نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر طبية بإصابة شاب بالرصاص وآخرين بحالات اختناق بالغاز السام المسيل للدموع، خلال قمع قوات الاحتلال عشرات المواطنين الذين خرجوا في تظاهرة في ذكرى إحراق المسجد الأقصى المبارك، وفي ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي على المقدسات والأسرى، على مقربة من الحدود الشرقية لمدينة غزة.

وأضافت أن المصاب نُقل إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة، عبر مركبة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني.

وقالت وزارة الصحة في غزة، إنه "وصل إلى مجمع الشفاء الطبي 8 إصابات بجراح مختلفة، من بينها صحافي من قبل الاحتلال شرق غزة".

وكانت القوى الوطنية والإسلامية، قد دعت للمشاركة في الفعالية الجماهيرية على أرض ملكة شرق المدينة، نصرة للمسجد.

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