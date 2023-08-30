بزعم تنفيذ عملية دهس: إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال قرب الخليل

المركبة التي استقلها الفلسطيني وتعرضت لإطلاق نار من قبل الاحتلال (الإسعاف)

أصيب شاب فلسطيني بجروح حرجة، اليوم الأربعاء، بعد إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه، بزعم تنفيذه عملية دهس قرب مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة.

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وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي على فلسطيني بزعم قيامه بدهس قوة من الجيش الإسرائيلي عند مستوطنة "بيت حجاي" المقامة على أراضي الخليل.

وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" إن "الفلسطيني الذي نفذ العملية قرب الخليل أصيب بجروح حرجة، وأصيب جندي إسرائيلي بجروح طفيفة جدا، وذلك جراء سقوطه على الأرض في المكان"..

وأظهرت مقاطع فيديو من المكان، لحظة إطلاق قوة للاحتلال النار على فلسطيني، زعمت محاولته دهس مجموعة من الجنود عند مستوطنة "بيت حجاي".

وأفادت طواقم الإسعاف، بأن قوة لجيش للاحتلال أطلقت النار على فلسطيني بدعوى تنفيذه عملية دهس لقوة عسكرية، معلنةً عن "تحييده".

وزعمت وسائل إعلام إسرائيلية أن فلسطينيا حاول دهس قوة من جنود الجيش في "بيت حجاي" قرب الخليل، حيث جرى إطلاق النار عليه و"تحييده".

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان مقتصب: "ورود تقارير عن محاولة دهس بالقرب من نقطة عسكرية قرب الخليل، حيث تم تحييد المنفذ".

وأعلنت قوات الاحتلال المنطقة عسكرية مغلقة، وعززت تواجدها العسكري في المكان، في وقت طالب قادة مستوطنة "بيت حجاي" إغلاق الطرق مع الخليل وفرض حواجز جديدة.