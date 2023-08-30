نابلس: إصابة جنديان إسرائيليان إثر استهداف آليّة بعبوة ناسفة خلال اقتحام المستوطنين لقبر يوسف

أُصيب جنديان إسرائيليان على الأقلّ، إثر استهداف آلية عسكرية بعبوة ناسفة، خلال تأمين اقتحام المستوطنين لقبر يوسف في نابلس، بالضفة الغربية المحتلة، قبيل انتصاف ليل الأربعاء.

وفي حين ذكر موقع "واللا" الإخباري الإسرائيليّ، أن جنديان قد أُصيبا إثر انفجار العبوة الناسفة بالمركبة، أشارت تقارير أخرى إلى أن عدد المصابين من عناصر جيش الاحتلال قد يكون أعلى.

#فيديو يوثّق اللحظات الأولى من موقع انفجار #عبوة_ناسفة بمركبة آلية لجيش الاحتلال، خلال تأمين اقتحام المستوطنين لـ #قبر_يوسف في #نابلس، ما أسفر عن إصابة جنديين.



التفاصيل : https://t.co/RoCauTgqk0 pic.twitter.com/JyyeZfKzvN — موقع عرب 48 (@arab48website) August 30, 2023

وأظهر مقطع مصور من المكان، عامود دخان منبعثا من المكان الذي استُهدفت فيه آلية الاحتلال العسكرية، فيما سُمعت أصوات صراخ، قال متداولو المقطع إنها أصوات عناصر جيش الاحتلال عقب استهداف مركبتهم.

وأصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها المنطقة الشرقية في مدينة نابلس.

وأفاد مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، أحمد جبريل، بأن طواقم الإسعاف نقلت شابا أصيب بالرصاص الحي في قدمه إلى المستشفى.

وذكرت مصادر محلية أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة، اقتحمت المنطقة الشرقية عن طريق حاجز بيت فوريك، لتأمين اقتحام المستوطنين لمقام يوسف، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

وفي وقت سابق من مساء الأربعاء، توفي الشاب عايد عادل قني، وهو في الثلاثين من عمره، إثر انفجار عرضيّ جنوب نابلس في الضفة الغربية المحتلّة.

وأفادت مصادر محلية بأن انفجارا وقع داخل منزل إثر انفجار عبوة محلية الصنع، في قرية كفر قليل، أسفر عن إصابة الشاب بجراح حرجة. ووصل طاقم طبيّ إلى المكان، قدّم الإسعافات الأولية الضرورية، ونقله إلى مشفى "رفيديا" في نابلس، حيث أُقرّت وفاته هناك، متأثرا بإصابته.

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