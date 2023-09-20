مواجهات واعتقالات بالضفة: شهيد برصاص الاحتلال بأريحا

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، فيما دارت اشتباكات مسلحة بين مجموعة من المسلحين وقوات الاحتلال بمخيم عقبة جبر.

استشهد الشاب ضرغام الأخرس (19 عاما)، فجر اليوم الأربعاء، متأثرا بجراحه الحرجة في الرأس، وذلك بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم عقبة جبر بأريحا.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، فيما دارت اشتباكات مسلحة بين مجموعة من المسلحين وقوات الاحتلال في مخيم عقبة جبر بأريحا.

الشهيد ضرغام الأخرس

واقتحمت قوة إسرائيلية خاصة مخيم عقبة جبر لتنفيذ اعتقالات، حيث اشتبكت مع مجموعة من المسلحين ما أدى إلى إصابة واحدة على الأقل بالرصاص الحي وإصابات بحالات اختناق.

وأفاد الهلال الأحمر أنه تم نقل شاب أصيب بالرصاص الحي في الرأس إلى مستشفى أريحا خلال اقتحام قوات الاحتلال للمخيم، حيث وصفت إصابته بالخطيرة، وأعلن الطاقم الطبي لاحقا اسشتهاده متأثرا بإصابته الخطيرة جدا.

وعقب الاشتباكات والتصدي لعناصر القوة الخاصة، دفع جيش الاحتلال بتعزيزات إضافية من القوات التي نفذت حملة مداهمات واقتحامات واسعة لعشرات المنازل وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها، وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية.

وأطلق مسلحون النار صوب قوات الاحتلال المقتحمة لمخيم عقبة جبر.

يأتي ذلك، فيما اقتحمت قوات الاحتلال تقتحم بلدة جلبون شرق جنين وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز، كما اقتحمت القوات بلدة بيتا قضاء نابلس، حيث اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال.