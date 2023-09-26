اعتقال 7 مشتبهين من عرب الشبلي والهيب بالسطو وقتل مسن في المقيبلة

من المزمع أن تنظر محكمة الصلح في مدينة الناصرة في وقت لاحق اليوم بطلب تمديد اعتقال المشتبهين على ذمة التحقيق.

اعتقل 7 أشخاص من بلدتي عرب الشبلي وعرب الهيب صباح اليوم، الثلاثاء، بشبهة ضلوعهم في عملية سطو وقتل المسن عبد الله علي سعدي ببلدة المقيبلة الشهر الماضي.

ويستدل من تحقيق الشرطة الإسرائيلية، أن عددا من المشتبهين وصلوا إلى منزل الضحية بغية السطو عليه، ثم لاذوا بالفرار من المكان.

الضحية عبد الله سعدي

وداهمت قوات من الشرطة صباح الثلاثاء منازل المشتبه بهم في عرب الشبلي وعرب الهيب، واعتقلتهم على خلفية ضلوعهم في جريمة القتل.

وقالت الشرطة إن أحد المشتبه بهم اعتقل في مطار "بن غوريون" بينما كان في طريقه للسفر خارج البلاد بعد زفافه.

ومن المزمع أن تنظر محكمة الصلح في مدينة الناصرة في وقت لاحق اليوم بطلب تمديد اعتقال المشتبهين على ذمة التحقيق.

مما يذكر أنه في يوم 6 آب/ أغسطس الماضي، عثر على الضحية سعدي (76 عاما) ميتا في منزله، إذ كان مكبلا بسريره وأشارت تقديرات الشرطة آنذاك إلى احتمال تعرضه لسطو تطور إلى جريمة قتل.