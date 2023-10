الكاتب المسرحيّ النرويجيّ يون فوسه يفوز بجائزة نوبل للآداب 2023

فاز الكاتب المسرحيّ النرويجيّ يون فوسه بجائزة نوبل للآداب 2023، اليوم الخميس، في ستوكهولم، بحسب ما أعلنت اللجنة القائمة على المكافأة العريقة.

وكرّمت الأكاديمية السويدية الكاتب البالغ من العمر 64 عاما "لمسرحياته المبتكرة وأعماله النثرية التي تعطي صوتا لما لا يمكن البوح به".

خلال إعلان الفائز بجائزة نوبل للآداب

وقال جون فوسه في بيان: "أشعر بالسعادة الغامرة والامتنان. أعتبر أنها جائزة للأدب الذي يهدف قبل كل شيء إلى أن يكون أدباً، من دون أي اعتبار آخر".

ووُلد جون فوسه في 29 أيلول/ سبتمبر 1959 في هوغيسوند بالنرويج، وهو كاتب متنوع الاهتمامات ذو توجه نخبوي. مع ذلك، فهو من أكثر الكتّاب الأحياء الذين تُؤدَّى مسرحياتهم في أوروبا.

وبرز فوسه ككاتب مسرحي على الخشبة الأوروبية، بفضل مسرحيته Someone is going to come التي تولى إخراجها المسرحي كلود ريجي عام 1999 في باريس.

مؤلّفات لفوسه (Getty Images)

وقال الأمين الدائم للأكاديمية السويدية ماتس مالم بعد الإعلان عن هوية الفائز، إن جون فوسه عرف بالنبأ "حين كان يقود سيارته عبر الريف باتجاه المضيق البحري شمال بيرغن في النرويج".

وأضاف: "لقد أتيحت لنا الفرصة لبدء الحديث عن القضايا العملية وأسبوع نوبل في كانون الأول/ ديسمبر".

ويتشارك فوسه في أعماله، المشابهة لأعمال سامويل بيكيت، في الرؤية المتشائمة للأسلاف، بحسب سيرة جون فوسه التي نشرتها الأكاديمية.

(Getty Images)

وكان عالم الكيمياء الأميركي من أصل تونسي منجي باوندي، قد تقاسم جائزة نوبل للكيمياء للعام 2023، أمس الأربعاء، مع الأميركي لويس بروس، والروسي أليكسي إكيموف.

وقالت الهيئة المانحة لجائزة نوبل، الأربعاء، إن العلماء منجي باوندي، ولويس إي بروس، وأليكسي إي إكيموف، فازوا بجائزة نوبل في الكيمياء لعام 2023 عن "اكتشاف النقاط الكمومية وتركيبها" (جزيئات نانوية شديدة الصغر بحيث يحدد حجمها خصائصها).

(Getty Images)

وكافأت اللجنة الباحثين الثلاثة الذين سُربت أسماؤهم عن طريق الخطأ إلى الصحف السويدية قبل ساعات من الإعلان الرسمي، على "اكتشاف وتطوير النقاط الكمومية، وهي جسيمات نانوية صغيرة جدا لدرجة أن حجمها يحدد خصائصها"، بحسب الهيئة المسؤولة عن الجائزة.

وفي ما يأتي أسماء الفائزين في السنوات العشر الأخيرة بجائزة نوبل للآداب:

- 2023: يون فوسه (النرويج)

- 2022: أنّي إرنو (فرنسا)

- 2021: عبد الرزاق قرنح (مولود في تنزانيا ومقيم في بريطانيا)

- 2020: لويز غلوك (الولايات المتحدة)

- 2019: بيتر هاندكه (النمسا)

- 2018: أولغا توكارتشوك (بولندا)

- 2017: كازوو إيشيغورو (بريطانيا)

- 2016: بوب ديلان (الولايات المتحدة)

- 2015: سفيتلانا أليكسييفيتش (بيلاروس)

- 2014: باتريك موديانو (فرنسا)