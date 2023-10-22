89 شهيدا بالضفة منذ "طوفان الأقصى": 4 شهداء بنابلس وطوباس وجنين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب مالك جميل شرقاوي برصاصة في القلب أطلقها عليه جيش الاحتلال خلال اقتحام نابلس، ما يرفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر إلى 89 شهيدا.

شهدت الضفة الغربية المحتلة فجر اليوم الأحد، مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما دارات اشتباكات مسلحة في بعض المناطق، أسفرت استشهاد 4 شبان في رصاص الاحتلال، ما يرفع حصيلة الشهداء بالضفة منذ "طوفان الأقصى" إلى 89 شهيدا.

واستشهد شاب في بلدة طمون قضاء طوباس برصصا في الرأس، بينما استشهد شابان بقصف جوي للاحتلال لمسجد في مخيم جنين، فيما بلغ عن شهيد رابع في مخيم عسكر الجديد في نابلس، جراء إصابته برصاصة في القلب.

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واستشهد عدنان جهاد بني عودة (19 عاما)، بعد إصابته برصاص الاحتلال خلال مواجهات في بلدة طمون قضاء طوباس.

واستشهد الشاب مالك جميل شرقاوي (26 عاما)، برصاصة في القلب أطلقها عليه جيش الاحتلال خلال اقتحام نابلس.

وفي مخيم جنين، استشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر بجراح متفاوتة، بقصف جوي للاحتلال استهدف مسجد الأنصار في المخيم.

يأتي ذلك، فيما شهدت مدينة نابلس نشاط أمني للاحتلال في المنطقة الشرقية للمدينة، حيث قامت آليات إسرائيلية باقتحام مخيم عسكر القديم، وبلغ عن إصابتان برصاص الاحتلال في مخيم عسكر الجديد.

وأعلن الهلال الأحمر "إصابة شابين بالرصاص الحي أحدهما بالصدر والأخر بالقدم، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم عسكر الجديد.

وانسحبت قوات الاحتلال من مخيم عسكر بعد مواجهات واشتباكات مسلحة، أسفرت عن وقوع إصابات.

واقتحمت قوات الاحتلال بلد قراوة بني حسان غرب سلفيت، كما اقتحمت القوات مدينة طولكرم، وعدة منازل في بلدة زيتا شمال طولكرم، في وقت قامت جرافة لجيش الاحتلال بتخريب ممتلكات الأهالي خلال اقتحام مدينة طوباس.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب مالك جميل شرقاوي برصاصة في القلب أطلقها عليه جيش الاحتلال خلال اقتحام نابلس، ما يرفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر إلى 89 شهيدا.

إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد مسيمي خلال اقتحامها مخيم عسكر الجديد، كما اعتقلت القوات أحمد مخلوف خلال اقتحام مخيم الجلزون شمال رام الله.