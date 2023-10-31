استشهاد فتى برصاص الاحتلال في بلدة بيت أمر جنوب الضفة الغربية

استشهد فتى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر شمال الخليل في الضفة الغربية المحتلة، مساء اليوم الثلاثاء.

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وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب، "باستشهاد الطفل عبد الله محمد حسن مقبل (16 عاما)، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الحي، في بلدة بيت أمر".

وقال الناشط الإعلامي، محمد عوض، إن قوات الاحتلال قمعت مسيرة خرجت من وسط البلدة وصولا إلى منطقة عصيدة، تنديدا بمجازر الاحتلال في قطاع غزة.

وأكد أن قوات الاحتلال أطلقت صوب المشاركين فيها الرصاص الحي، ما أدى لإصابة الطفل مقبل برصاصة في صدره، نقل إثرها للمستشفى، حيث أعلن عن استشهاده.

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