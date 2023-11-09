اقتادت الشرطة الإسرائيلية رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد، محمد بركة، في مدينة الناصرة، للتحقيق في مقر الشرطة القديم في مدينة "نوف هجليل".

اعتقال قيادات قبيل الوقفة ضد الحرب بالناصرة، اليوم (عرب 48)

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد، محمد بركة، في منطقة الخانوق بمدينة الناصرة، وتم نقله لمقر الشرطة القديم في مدينة "نوف هجليل".

اعتقال رئيس لجنة المتابعة محمد بركة في الناصرة.



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واعتقلت الشرطة كذلك عددا من القيادات السياسية عُرف منهم النائبة السابقة عن التجمع الوطني الديمقراطي، حنين زعبي، ونائب الأمين العام للتجمع، يوسف طاطور، والسكرتير السابق للجبهة، منصور دهامشة،.

وأغلقت الشرطةمنطقة العين ومنعت تنظيم الوقفرة في الناصرة.

وكان رئيس "المتابعة" في طريقه للوقفة التي تُجرى في الساعة 11 قبل ظهر اليوم الخميس في ساحة العين في الناصرة، ضد الحرب على غزة، بمشاركة قيادة لجنة المتابعة وشخصيات تمثيلية فقط، بمعنى أن المشاركة في الوقفة محددة فقط لمن تمت دعوتهم شخصيا، وليست مفتوحة أمام الجمهور، وفقا لإعلان المتابعة.

وأصدرت الشرطة بيانا باللغتين العربية والعبرية، جاء فيه إنه "قبل وقت قصير 09.11.23 أوقف أفراد شرطة الشمال للاستجواب عضو لجنة المتابعة العليا الذي يحاول خلافا لتعليمات الشرطة تنظيم مظاهرة قد تؤدي إلى التحريض والإضرار بسلامة وأمن الجمهور".

وأضافت أنه "في هذه الأيام، وسط تواجد دولة إسرائيل في حالة حرب، فإن الجو العام متوتر للغاية. المختطفون لدينا لم يعودوا بعد، والشرطة منشغلة بمهامها، مطلوب من كل مواطن في دولة إسرائيل أن يحترم القانون ويستمع لتعليمات الشرطة".

وختمت الشرطة بيانها بالقول إنه "لن تسمح شرطة إسرائيل بأي محاولة لانتهاك النظام العام أو محاولة التحريض، وستتخذ إجراءات صارمة ضد كل من يحاول القيام بذلك".