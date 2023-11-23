الجيش الإسرائيلي يعتقل مدير مستشفى الشفاء في غزة

أفاد الطبيب بمجمع الشفاء خالد أبو سمرة أن قوات الاحتلال اعتقلت مدير مجمع الشفاء محمد أبو سلمية وعددا من الكوادر الطبية.

اعتقل الجيش الإسرائيلي مدير مستشفى الشفاء في غزة الدكتور محمد أبو سلمية، بحسب ما أكد مصدر إسرائيلي للإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان- 11"، صباح اليوم الخميس.

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وبحسب الإذاعة الإسرائيلية، تم تحويل مدير المستشفى المركزي والمهم في قطاع غزة، للتحقيق لدى "الوحدة 504" في الاستخبارات العسكرية "أمان"، وكذلك جهاز الأمن العام "الشاباك".

وذكرت "إذاعة الجيش الإسرائيلي" أن قوات الجيش اعتقلت مدير مستشفى الشفاء على الممر الإنساني جنوب قطاع غزة، ويبدو أن الطبيب "حاول الهرب من المستشفى الواقع جنوب قطاع"، بحسب المزاعم الإسرائيلية.

في الجانب الفلسطيني، أفاد الطبيب بمجمع الشفاء خالد أبو سمرة أن قوات الاحتلال اعتقلت مدير مجمع الشفاء محمد أبو سلمية وعددا من الكوادر الطبية.

وقال الطبيب خالد أبو سمرة للتلفزيون العربي: "تم اعتقال مدير مجمع الشفاء وعدد من الأطباء والنازحين والمصابين بأعداد لا يمكن حصرها، فالأطباء اضطروا لخلط السكر والخل لتضميد وعلاج جروح المرضى".

وأضاف الطبيب الفلسطيني: "شاهدنا جثامين شهداء ملقاة على الأرض على طول الطرق بعد إخراجنا من مجمع الشفاء، فالاحتلال استخدم الأطقم الطبية دروعا بشرية خلال اقتحامه المجمع".

وأكد الطبيب بمجمع الشفاء أبو سمرة: "الاحتلال أجبرنا على تكديس 260 مريضا في 14 سيارة إسعاف".