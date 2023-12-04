شهيدان برصاص الاحتلال في بلدة سعير بالخليل: 259 شهيدا بالضفة منذ 7 أكتوبر

أفادت مصادر محلية بـ"استشهاد الشاب أنس إسماعيل الفروخ، بعد إصابته برصاص الاحتلال في بلدة سعير شمال شرق الخليل". وبهد وقت وجيز تأكد استشهاد شاب آخر.

استشهد شابان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيليّ في بلدة سعير بالخليل، في الضفة الغربية المحتلة، اليوم الإثنين.

وأصيب شابان برصاص قوات الاحتلال، مساء اليوم، في بلدة سعير، شمال شرق الخليل. وأطلقت قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب شابين (22 و23 عاما) أثناء تواجدهما في منطقة رأس العاروض جنوب سعير، ما أدى لإصابة أحدهما في ظهره والآخر في الصدر، ونقلا إثرها إلى المستشفى الأهلي بالخليل، ووصفت إصابتهما بالخطيرة.

الشهيد الشاب أنس إسماعيل الفروخ

وبعد وقت وجيز من ذلك، أفادت مصادر محلية بـ"استشهاد الشاب أنس إسماعيل الفروخ، بعد إصابته برصاص الاحتلال في بلدة سعير شمال شرق الخليل".

ولاحقا، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد شابين برصاص الاحتلال في سعير، موضحة أن الشهيدين هما "الشهيد أنس إسماعيل الفروخ (23 عاما)، والشهيد محمد سعدي الفروخ (22 عاما)".

وباستشهاد الشابين الفروخ، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري إلى 466، بينهم 259 شهيدا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

الشهيد محمد سعدي الفروخ

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد الشاب علي إبراهيم علقم (32 عامًا) برصاصة في القلب أطلقها عليه جنود الاحتلال الإسرائيلي في قلنديا، فيما ارتفع عدد المصابين من جراء اقتحام مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب، إلى 33 بينهم حالات خطيرة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن طواقمها "تعاملت مع 33 إصابة، خلال اقتحام مخيم قلنديا للاجئين شمال القدس".

وبحسب الهلال الأحمر، فإن 24 شخصا أصيبوا بالرصاص الحي، فيما أصيب شخصان بشظايا رصاص حي، وأصيب أربع أشخاص بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، كما أصيب 5 آخرون، بينهم 3 تعرضوا للضرب و2 اختناقا بالغاز.