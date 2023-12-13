هدم منزل في بلدة يطا جنوب الخليل

قوات الاحتلال اقتحمت تجمع اشكارة قرب قرية سوسيا جنوب يطا، وهدمت منزل المواطن خليل حسين شريتح ونجله همام، المكون من شقتين وهو طابق واحد تصل مساحته إلى 230 مترا مربعا تقريبا، ويقطنه ثمانية أفراد.

من مكان الهدم في يطا، اليوم

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلا في بلدة يطا جنوب محافظة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

ووفقا لشهود عيان فإن قوات الاحتلال اقتحمت تجمع اشكارة قرب قرية سوسيا جنوب يطا، وهدمت منزل المواطن خليل حسين شريتح (ضابط في الشرطة الفلسطينية) ونجله همام، المكون من شقتين وهو طابق واحد تصل مساحته إلى 230 مترا مربعا تقريبا، ويقطنه ثمانية أفراد.

وفي سياق متصل، هدمت جرافات بلدية الاحتلال في القدس، صباح اليوم الأربعاء، عمارة سكنية في حي راس العمود بمدينة القدس المحتلة، ما تسبب بتشريد 4 عائلات كانت تقطن العمارة.

ومنذ مطلع العام 2023، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 256 عملية هدم في الضفة الغربية بما فيها القدس، استهدفت 303 منشآت خلال النصف الأول من عام 2023، بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

وأوضحت الهيئة أن قوات الاحتلال والمستوطنين منعوا الفلسطينيين من الوصول إلى مساحة 500 ألف دونم من أراضيهم، بينها 200 ألف دونم حاصرها الاحتلال بالمستوطنات، و300 ألف دونم معزولة خلف جدار الفصل العنصري.