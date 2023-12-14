الجيش الإسرائيلي يدّعي اعتقال العشرات من عناصر حماس من مستشفى "كمال عدوان" بغزة

ادّعى الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، اعتقال العشرات من عناصر حركة المقاومة الإسلامية "حماس" من مستشفى "كمال عدوان" في غزة، في وقت حذّرت وزارة الصحة في غزة، من أن 12طفلا معرضون للموت جراء اقتحام الجيش الإسرائيلي مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع، معلنًا وفاة جريحين من أصل 10 في قسم الطوارئ.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن "مقاتلي الجيش من فريق اللواء القتالي 460 ومقاتلي الشاباك، اعتقلوا العشرات من نشطاء الإرهاب الذين غادروا أحد المستشفيات في قطاع غزةـ واقتادوهم لإجراء مزيد من التحقيقات من قبل الشاباك والوحدة 504 في شعبة الاستخبارات".

وذكر أن "جنودا من اللواء القتالي 460 من الفرقة 162 بالتعاون مع الشاباك، قاموا بعمليات في منطقة مستشفى 'كمال عدوان'، وعثروا على مبنى يستخدمه نشطاء حماس"، مضيفا أن "المقاتلين خلال العملية في منطقة المستشفى، قد تمكّنوا من القضاء على عدد من المخرّبين في مواجهات مختلفة".

وأشار إلى أنه "بالإضافة إلى ذلك، تم اعتقال أكثر من 70 ناشطًا ممن غادروا المستشفى، واقتيادهم للاستجواب وبحوزتهم أسلحة وسلاح. وتم نقلهم... لإجراء المزيد من إجراءات التحقيق"، على حدّ زعمه.

وقبل إعلان الاحتلال، قال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، في بيان نشرته الوزارة، اليوم، إن "الاحتلال الإسرائيلي المقتحم لمستشفى كمال عدوان يمنع الطواقم الطبية من تقديم الرعاية الصحية لـ10 جرحى في قسم الطوارئ، مما أدى إلى استشهاد اثنين منهم حتى اللحظة".

وأفاد بأن "الاحتلال يجبر الطواقم الطبية على تجميع الجرحى وأطفال (قسم) العناية المركزة في الطابق الثاني فقط ويمنع عنهم الماء والطعام والكهرباء والحركة بين الأقسام".

كما شددّد على أن الجيش الإسرائيلي "يحرم 12 طفلا في العناية من الحليب"، محذرا من "فقدان حياتهم نتيجة قطع الكهرباء وتوقف أجهزة دعم الحياة عنهم".

وقال القدرة إن "القوات الإسرائيلية أخلت 2500 نازح من داخل المستشفى باتجاه مراكز الإيواء، فيما لا تزال تحتجز عددا من الطواقم الطبية".

وتابع أنه "تحت التهديد والقصف سيتم إخلاء الجرحى والمرضى إلى مجمّع الشفاء الطبي (غرب مدينة غزة) الذي يفتقر إلى كل المقومات العلاجية"، مؤكدا أن "هذا يشكل إعدامًا لهم".

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