إصابة شابين برصاص قوات الاحتلال غرب نابلس

أغلقت قوات الاحتلال مداخل قرى وبلدات رام الله وأعاقت تنقل المواطنين ومنها: عطارة، وروابي، وبيرزيت، وسلواد، وعابود، وراس كركر، وشقبا، وترمسعيا، وعيون الحرامية، ونعلين، ودير عمار، وخربثا بني حارث.

أصيب شابان برصاص قوات الاحتلال الحي خلال مواجهات اندلعت في قرية تل غرب نابلس، مساء اليوم الإثنين.

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وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمه نقلت شابا (21 عاما) إلى المستشفى جراء إصابته بالرصاص الحي في البطن، فيما أصيب آخر أيضا بالرصاص خلال المواجهات.

وكانت قوات كبيرة من الاحتلال قد اقتحمت قرية تل من عدة مداخل وداهمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها.

كما انتشرت قوات الاحتلال بمنطقة العين والكراج وسط القرية، واندلعت مواجهات مع الشبان أصيب خلالها شاب بالرصاص الحي في البطن.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال قريتي بورين وعينبوس جنوب نابلس، وأطلقت قنابل الغاز السام نحو المواطنين ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

وفي قرية جفنا شمال رام الله، أصيب مصور صحافي برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها للقرية.

وجاء في التفاصيل، أن المصور الصحافي، رامز عواد، أصيب برصاص الاحتلال في الخاصرة خلال اقتحامه المستمر لقرية جفنا منذ ظهر اليوم.

كما أغلقت قوات الاحتلال مداخل قرى وبلدات رام الله وأعاقت تنقل المواطنين ومنها: عطارة، وروابي، وبيرزيت، وسلواد، وعابود، وراس كركر، وشقبا، وترمسعيا، وعيون الحرامية، ونعلين، ودير عمار، وخربثا بني حارث.

ونصبت قوات الاحتلال حاجزا ومنع حركة المواطنين بين قريتي أم صفا والنبي صالح وحاجزا آخر قرب قرية عين قينيا.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة روابي وعين سينيا شمال رام الله واستولت على تسجيلات كاميرات المراقبة.

وكانت عدد من مستوطني مستوطنة "عطيرت" قد هاجموا مركبات المواطنين قرب ميدان مدينة روابي شمال رام الله، وأطلق أحدهم النار صوب المركبات المارة فيما رشق آخرون عددا منها بالحجارة ما أدى إلى تضررها.