استشهاد الفتيين سليمان كنعان وخالد حميدات برصاص الاحتلال شمال البيرة

استشهاد الفتيان سليمان كنعان وخالد حميدات برصاص قوات الاحتلال الإسرائيليّ شمال البيرة في الضفة الغربية؛ 5 شهداء في الضفة، يوم الأحد.

استشهد فتيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة؛ ليصل بذلك عدد الشهداء في الضفة الغربية المحتلة الأحد إلى 5.

وأفادت وزارة الصحة بأن الفتى سليمان محمد سليمان كنعان (17 سنة)، وصل شهيدا إلى المستشفى "الاستشاري العربي"، من جراء إصابته بالرصاص الحي في القلب، عند المدخل الشمالي للبيرة.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص تجاه الفتى كنعان، ما أدى لاستشهاده.

وفي ما يتعلقّ بالشهيد الفتى الآخر، فقد أبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، وزارة الصحة "باستشهاد الفتى خالد عامر حميدات (16 عامًا) برصاص الاحتلال عند مدخل البيرة الشمالي".

وفي وقت سابق الأحد، استُشهد شابان برصاص قوات الاحتلال المتمركزة في منطقة واد الريم قرب بلدة سعير الواقعة إلى الشمال الشرقي من مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية، فيما استشهد فتى برصاص الاحتلال في مخيم عين السلطان في أريحا.

واستشهد الفتى لؤي الصوفي (16 عاما) من مخيم عين السلطان بأريحا إثر إصابته بالرصاص الحي في الصدر، عقب استهداف قوات الاحتلال المواطنين خلال اقتحامها المخيم، فيما استشهد الشابان أحمد موسى محمد جبارين، وجلال عيسى محمد جبارين، برصاص الاحتلال قرب سعير، شمال الخليل.