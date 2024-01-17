مسيّرة للجيش الإسرائيليّ تقصف سيارة قرب مخيم بلاطة شرق نابلس

أفادت مصادر محلية بأن "قوات الاحتلال قصفت من خلال مسيرة مركبة فلسطينية في شارع القدس"، شرقي مدينة نابلس؛ كما منعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى المنطقة.

قصفت مسيّرة إسرائيلية سيارة، قرب مخيم بلاطة شرق نابلس في الضفة الغربية المحتلة، فجر اليوم الأربعاء.

وأفادت مصادر محلية بأن "قوات الاحتلال قصفت من خلال مسيرة مركبة فلسطينية في شارع القدس"، شرقي مدينة نابلس.

ولفتت إلى أن الطائرة المسيّرة قصفت المركبة قرب مفرق بردى بمحاذاة مخيم بلاطة، الأمر الذي أدى إلى انفجارها واشتعال النيران فيها، دون معرفة أي تفاصيل عن مصابين، إذ مُنعت الطواقم الطبية من الوصول إلى المكان.

وشوهدت السيارة وقد اشتعلت فيها النيران، وقد حاصرتها الجيبات العسكرية، بينما أطلقت قوات الاحتلال النار على طواقم إسعاف الهلال الأحمر، ومنعتها من الوصول للمركبة المشتعلة.

فيديو | اشتعال النيران في المركبة التي استهدفها الجيش الإسرائيلي بمسيّرة قرب #مخيم_بلاطة شرق #نابلس.



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وأكدت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت بعد ذلك مخيّمَي بلاطة وعسكر، وسط حملة مداهمة واسعة وتفتيش للمنازل، وذلك بعد أن كانت قد اقتحمت مخيم بلاطة في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، قبل اقتحامه مجددا لاحقا.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن "قوات الاحتلال منعت الإسعاف من الوصول الى منطقة القصف وتطلق النار على طواقمها".

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إضافية إلى المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، بحسب ما أفادت مصادر محلية.

وقبل قصف المركبة، اقتحمت قوات الاحتلال مدعومة بالجرافات والآليات العسكرية، مخيم بلاطة، وداهمت عددا من المنازل، ودمرت شوارع، وسط مواجهات وإطلاق مكثف للنار.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال دفعت بقوة كبيرة من جيش الاحتلال والتعزيزات العسكرية، بأكثر من 30 آلية من حاجز عورتا وبيت فوريك باتجاه نابلس، قبل أن تحاصر المخيم وتقتحمه، وسط تحليق للطيران والمسيرات الإسرائيلية في سماء المدينة.

وأضافت المصادر أن مواجهات واشتباكات وصفت بـ "العنيفة" اندلعت عند المدخل الجنوبي للمخيم قبل أن توسع في أحياء عدة، أطلقت خلالها تلك قوات الاحتلال الرصاص الحي بكثافة، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، بينما سمع دوي العديد من الانفجارات.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت منزلين في مخيم بلاطة يعودان لعائلتي الصلاج، وأبو زيتون.

وأطلقت قوات الاحتلال المتمركزة على النقطة العسكرية المقامة على جبل جرزيم، النار بشكل عشوائي تزامنا مع الاقتحام الواسع لمخيم بلاطة.