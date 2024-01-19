رام الله: استشهاد فتى برصاص قوات الاحتلال في المزرعة الشرقية

أصيب الفتى الشهيد برصاصة في الرأس حيث أحيل بحالة حرجة إلى مجمع فلسطين الطبي، وهناك أقر الطاقم الطبي استشهاده.

استشهد فتى (17 عاما) مساء اليوم الجمعة برصاص قوات الاحتلال الحي قرب بلدة المزرعة الشرقية شرق مدينة رام الله.

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وأفادت مصادر طبية في مجمع فلسطين الطبي، بأن الفتى أصيب برصاص في رأسه، وقد وصفت إصابته بالحرجة قبل أن يعلن عن استشهاده.

وبحسب شهود عيان، فإن الاحتلال أطلق النار صوب الطفل خلال تواجده في منطقة عيون الحرامية القريبة من البلدة.

إلى ذلك، اقتحم مستوطنون نبع مياه في قرية قريوت جنوب نابلس تحت حماية قوات الاحتلال، وأدوا طقوسا تلمودية في المكان.

ويأتي ذلك فيما تتواصل اقتحامات ينابيع قريوت بشكل مستمر من الجهتين الغربية والجنوبية للقرية، فيما تمنع قوات الاحتلال الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم في تلك المناطق.

ويقتحم المستوطنون نبع المياه بشكل أسبوعي تحت حماية قوات الاحتلال التي تطلق الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب الفلسطينيين الذين يحاولون التصدي للاقتحام.