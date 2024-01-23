الأمم المتحدة: يتعرّض سكّان غزّة لدمار غير مسبوق بالتّاريخ.. رفض إسرائيل حلّ الدولتين "غير مقبول"

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنتوني غوتيريش، إن "سكان غزة بالكامل يتعرّضون للدمار على نطاق وسرعة غير مسبوقين في التاريخ، ولا شيء يمكن أن يبرر العقاب الجماعي للقطاع".

عائلة نازحة في غزة، معظم أفرادها أطفال (Getty Images)

أكّدت الأمم المتحدة، الثلاثاء، أن سكّان غزة يتعرّضون للدمار على نطاق وسرعة غير مسبوقين في التاريخ، مشددة على أن رفض إسرائيل حل الدولتين "غير مقبول".

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنتونيو غوتيريش، إن "سكان غزة بالكامل يتعرّضون للدمار على نطاق وسرعة غير مسبوقين في التاريخ، ولا شيء يمكن أن يبرر العقاب الجماعي للقطاع".

وأضاف أن "الكل جائع في غزة وأكثر من نصف مليون شخص الآن داخل رفح، وهناك انتشار للأمراض".

وذكر أن "كميات المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة غير كافية على الإطلاق"، مشددا على مواجهة "عمليات تفتيش صعبة جدا للمساعدات وعمليات رفض لمواد ضرورية".

وقال الأمين العام للأمم المتحدة: "نحتاج للوصول إلى مناطق شمال غزة". ودعا إلى "وصول المساعدات الإنسانية بسرعة وبشكل مستدام إلى غزة".

وشدد على أن "الحرب في غزة تغذي الاضطراب خارج قطاع غزة".

وأشار إلى أن "عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة أحد عناصر القلق".

ورحّب الأمين العام للأمم المتحدة "بالاتفاق الذي يسرته قطر وفرنسا بتوصيل شحنات من الأدوية إلى غزة".

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، إن إسرائيل لا تملك حق النقض "الفيتو" ضد حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.

وأعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، أنه يدعم وقفا لإطلاق النار في غزة لمدة طويلة، مشيرا إلى محادثات "نشطة" بشأن صفقة رهائن مُحتمَلة بين حركة حماس وإسرائيل.