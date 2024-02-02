سورية: ضربات إسرائيليّة بمحيط دمشق... تقارير: استهداف موقع لحزب الله

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إنه "في الاستهداف الثامن للأراضي السورية منذ مطلع العام؛ استهدفت غارات إسرائيلية موقعين في محيط دمشق". ولفت إلى أن ذلك يأتي "وسط معلومات عن سقوط خسائر بشرية".

شنّ الجيش الإسرائيليّ غارات على محيط مدينة السيدة زينب في ريف العاصمة السورية دمشق، اليوم الجمعة، فيما أفادت تقارير بأنّ الهجوم الإسرائيليّ الذي نُفِّذ فجر اليوم، استهدف موقعا لحزب الله.

وقال التلفزيون السوري، إن "عدوانا جويا إسرائيليا، استهدف جنوب دمشق فجر اليوم، والدفاعات الجوية أسقطت عددا من الصواريخ".

ونقلت وكالة الأنباء السورية التابعة للنظام عن مصدر عسكري، أنه نحو "الساعة 4:20 من فجر اليوم شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفا عددا من النقاط جنوب دمشق".

وأضاف المصدر ذاته: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان، وأسقطت بعضها واقتصرت الخسائر على الماديات".

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إنه "في الاستهداف الثامن للأراضي السورية منذ مطلع العام؛ استهدفت غارات إسرائيلية موقعين في محيط دمشق".

وذكر أن "انفجارات عنيفة فجر اليوم ناجمة عن تنفيذ الطائرات الحربية الإسرائيلية لغارات جوية بعدة صواريخ استهدفت مزرعة تابعة لـ’حزب الله’ اللبناني قرب المدرسة المهنية على طريق عقربا – السيدة زينب جنوب دمشق، ومنطقة الغزلانية على طريق مطار دمشق الدولي، وسط محاولات الدفاعات الجوية التابعة لقوات النظام إفشال الهجوم الإسرائيلي".

ولفت إلى أن ذلك يأتي "وسط معلومات عن سقوط خسائر بشرية".

وقال المرصد إنه "أحصى منذ مطلع العام 2024، 8 مرات قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية، 5 منها جوية و3 برية".

وأضاف أن "تلك الضربات أسفرت عن إصابة وتدمير نحو 15 هدفا، بينها مستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات".

وذكر أن "تلك الضربات تسببت بمقتل 21 من العسكريين، بالإضافة لإصابة 7 آخرين منهم بجراح متفاوتة".

وقال إن القتلى هم: 5 من الجنسية الإيرانية من الحرس الثوري، و4 من حزب الله اللبناني، و2 من الجنسية العراقية، و7 من الميليشيات التابعة لإيران من الجنسية السورية، و3 من الميليشيات التابعة لإيران من جنسية غير سورية".