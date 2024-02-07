16 قتيلا عربيا منذ مطلع العام: مقتل شاب بإطلاق نار في كفر كنا

أسفرت جريمة إطلاق نار ارتكبت في كفر كنا عن مقتل شاب (35 عاما)، لترتفع حصيلة القتلى العرب منذ مطلع العام إلى 16 قتيلا.

قتل الشاب محمد طه دهامشة (35 عاما) متأثرا بجراحه الحرجة من جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في بلدة كفر كنا، مساء اليوم الأربعاء.

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وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" عمليات الإنعاش للمصاب بعد وصوله إلى المركز في البلدة، وهو يعاني من جروح حرجة.

وأحيل المصاب إلى مستشفى "بوريا" لاستكمال العلاج، وقد أقر الطاقم الطبي وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وقال المضمد معتز أبو لول، إن "المصاب وصل إلى المركز وهو يعاني من جراح اخترقت جسده وكان فاقدا للوعي، وعلى الفور نقلناه إلى المستشفى بسيارة العلاج المكثف".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

وقالت إن الخلفية حسب الاشتباه تعود لنزاع بين أصحاب سوابق جنائية.

16 قتيلا عربيا منذ مطلع العام

تأتي هذه الجريمة في الوقت الذي يشهد المجتمع العربي جرائم قتل وأحداث عنف متصاعدة ومتواصلة، وسط تقاعس الشرطة عن القيام بدورها في توفير الأمن والأمان للمواطنين.

وقتل 16 شخصا بينهم شابة من المجتمع العربي في جرائم إطلاق نار وطعن منذ مطلع العام 2024 ولغاية اليوم، فيما سجل العام الماضي حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل راح ضحيتها 228 شخصا بينهم 16 امرأة.

وتحولت جرائم القتل إلى أمر معتاد يرتكب على نحو شبه يومي في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره، في ظل تقاعس الشرطة وتواطئها مع منظمات الإجرام.