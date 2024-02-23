استشهاد أسير من قطاع غزة بسجن الرملة الإسرائيليّ: 10 شهداء أسرى منذ 7 أكتوبر

ذكر نادي الأسير أن "أسيرا من قطاع غزة استشهد في سجن الرملة الإسرائيلي". وأشار إلى أن الأسير اعتقل بعد الحرب التي شنتها إسرائيل على غزة في 7 أكتوبر، دون تفاصيل عن هويته أو تاريخ اعتقاله.

استشهد أسير من قطاع غزة في سجن "الرملة" الإسرائيليّ، ليرفع بذلك عدد الشهداء الأسرى الذين استشهدوا في سجون الاحتالال منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 10.

وذكر نادي الأسير أن "أسيرا من قطاع غزة استشهد في سجن الرملة الإسرائيلي".

وأشار إلى أن الأسير اعتقل بعد الحرب التي شنتها إسرائيل على غزة في 7 أكتوبر، دون تفاصيل عن هويته أو تاريخ اعتقاله.

وذكر البيان أن عدد المعتقلين الذين استشهدوا داخل السجون الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر، قد ارتفع إلى 10 شهداء.

والأربعاء الماضي، أعلن النادي "استشهاد الأسير المقعد خالد الشاويش (53 عاما)، من مخيم الفارعة قرب طوباس شمال الضفة في سجن نفحة الإسرائيلي".

وتؤكد مصادر فلسطينية أن سلطات الاحتلال تمارس "العزل والتجويع والإهمال الطبي" بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونها، ضمن إجراءات "انتقامية وتنكيلية غير مسبوقة" منذ 7 أكتوبر.

ومع بدء الحرب المدمرة على قطاع غزة، صعدت إسرائيل عملياتها بالضفة مخلفة مئات القتلى وآلاف الجرحى، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، إضافة إلى نحو 7120 معتقلا وفق هيئة الأسرى والمحررين ونادي الأسير.

ومنذ 7 أكتوبر تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".