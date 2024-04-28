رواية قناع بلون السماء للأسير الفلسطيني باسم خندقجي تفوز بجائزة بوكر العربية

فازت رواية "قناع بلون السماء" للروائي الفلسطيني الأسير في السجون الإسرائيلية باسم خندقجي، بالجائزة العالمية للرواية العربية ("بوكر") في دورتها السابعة عشرة في العاصمة الإماراتية أبوظبي، اليوم الأحد.

وجاء إعلان فوز الرواية في حفل نظّمه المشرفون على الجائزة السنوية في أبوظبي.

وكانت قد تأهلت للقائمة القصيرة للجائزة والتي أعلن عنها في شباط/ فبراير الماضي، الرواية المصرية "مقامرة على شرف الليدي ميتسي" للكاتب أحمد المرسي، ومن فلسطين "سماء القدس السابعة" لأسامة العيسى، و"قناع بلون السماء" لخندقجي، ومن السعودية "باهبل: مكة Multiverse 1945-2009" لرجاء عالم، ومن سوريا "خاتم سليمى" لريما بالي، ومن المغرب رواية "الفسيفسائي" لعيسى ناصري.

غلاف رواية الشاعر والروائي الفلسطيني خندقجي

وخندقجي روائي فلسطيني ولد في مدينة نابلس، عام 1983. درس الصحافة والإعلام في جامعة النجاح الوطنية في نابلس، وكتب القصص القصيرة حتى اعتقاله في العام 2004 حين كان يبلغ من العمر 21 عاما.

وأكمل خندقجي تعليمه الجامعي من داخل السجن عن طريق الانتساب بجامعة القدس حيث كانت رسالته عن الدراسات الإسرائيلية في العلوم السياسية.

واختارت لجنة التحكيم الرواية الفائزة من بين مئة وثلاثة وثلاثين رواية ترشحت للجائزة لهذه الدورة باعتبارها أفضل رواية نُشرت بين تموز/ يوليو 2022، وحزيران/ يونيو 2023، وتسلمت الجائزة بالإنابة عن الكاتب ناشرة الرواية صاحبة دار الآداب رنا إدريس.

والقناع في الرواية الفائزة هو إشارة إلى "الهوية الزرقاء" التي يجدها نور، وهو عالم آثار مقيم في مخيم في رام الله، في جيب معطف قديم، صاحبها إسرائيلي، فيرتدي نور هذا القناع، وهكذا تبدأ رحلة الرواية السردية.

وقال رئيس لجنة التحكيم نبيل سليمان عقب الإعلان عن الرواية الفائزة "يندغم في قناع بلون السماء الشخصي بالسياسي في أساليب مبتكرة. روايةٌ تغامر في تجريب صيغ سردية جديدة للثلاثية الكبرى: وعي الذات، وعي الآخر، وعي العالم، حيث يرمح التخييل، مفككا الواقع المعقد المرير، والتشظي الأسري والتهجير والإبادة والعنصرية".

بدوره، قال رئيس مجلس أمناء الجائزة العالمية للرواية العربية، ياسر سليمان: "تجول رواية باسم خندقجي (...) في عوالم يتقاطع فيها الحاضر مع الماضي في محاولات من الكشف الذي ترتطم به الأنا بالآخر. كلاهما من المعذبين في الأرض، إلّا أنَّ أحدهما هو ضحية الآخر. في هذه العلاقة، تصبح النكبة الفلسطينية نصباً تذكاريّاً بصفتها أثراً من آثار كارثة إنسانية لا علاقة لضحية الضحية فيها".

ومنذ أسره في العام 2004، كتب خندقجي مجموعات شعرية، من بينها طقوس المرة الأولى (2010) وأنفاس قصيدة ليلية (2013)، وثلاث روايات: نرجس العزلة (2017)، وخسوف بدر الدين (2019)، وأنفاس امرأة مخذولة (2020).

والجائزة العالمية للرواية العربية مكافأة سنوية تختص بمجال الإبداع الروائي باللغة العربية، وقد أطلقت في أبوظبي عام 2007.