النقب: اعتقالات في مداهمة الشرطة لقرية العراقيب

داهمت قوات من الشرطة قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، وأقدمت على اعتقال 3 أشخاص واقتيادهم للتحقيق.

وعلم أن المعتقلين هم عزيز صياح الطوري وسليم محمد وليلى الصانع، في الوقت الذي لم تتضح فيه الخلفية وراء الاعتقال حتى الآن سوى تواجدهم في أرض العراقيب.

وشهدت قرية العراقيب بالأمس عملية هدم للمرة الـ157 على التوالي، بالإضافة إلى مصادرة خيام الأهالي إلى خارج مسطحها.

وتلاحق السلطات الإسرائيلية سكان العراقيب بشكل يومي، في محاولة لتخويفهم وإجبارهم على الرحيل عن القرية.

يذكر أن السلطات الإسرائيلية تواصل مخططها هدم عشرات القرى العربية مسلوبة الاعتراف بالنقب، وتشريد سكانها، سعيا منها لمصادرة أراضيهم التي تقدر مساحتها بمئات آلاف الدونمات، وذلك ضمن مخطط تهويد النقب، وتواصل هدم مساكن العراقيب في الوقت الذي تواصل السلطات الإسرائيلية بناء 4 بلدات استيطانية جديدة بالنقب.

وقال رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن العراقيب، أحمد خليل أبو مديغم، في حديث لـ"عرب 48"، إن "الشرطة قامت باعتقال 3 أشخاص في حملة بوليسية على العراقيب، وقد جرى اقتيادهم للتحقيق وهناك نية بعرضهم على المحكمة".

وأضاف أن "الهجمة الشرسة ضد العراقيب لا زالت مستمرة، وهناك عمليات مداهمة للشرطة بشكل يومي بهدف المضايقة والهدم والاعتقالات، وهذه محاولات من أجل تخويف وترحيل أهالي العراقيب".

وختم أبو مديغم بالقول إنه "رغم كل محاولات المضايقة الممنهجة ضدنا، إلا أنهم لن ينجحوا في ترحيلنا عن أرض العراقيب".