إصابتان في جريمة إطلاق نار برهط

أصيب شخصان في جريمة إطلاق نار في مدينة رهط بمنطقة النقب، صباح اليوم الأربعاء.

وقدمت الطواقم الطبية التي استُدعيت إلى المكان العلاجات الأولية للمصابين، في الثلاثينيات من عمريهما، وجرى نقلهما بسيارتي إسعاف إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال العلاج، ووصفت جراحهما بأنها متوسطة.

وفتحت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة.